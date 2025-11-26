Трамп підтвердив візит спецпосланця США Віткоффа до москви для зустрічі з путіним

росія і США попередньо домовились про візит спецпосланця американського президента Стіва Віткоффа до москви наступного тижня. Про це повідомили російські "ЗМІ", передає УНН.

Деталі

Про візит Віткоффа заявив помічник російського диктатора володимира путіна юрій ушаков. Інші деталі не наводяться.

Водночас Президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social підтвердив візит Віткоффа до москви.

Я доручив своєму спеціальному посланнику Стіву Віткофу зустрітися з президентом путіним у москві, а водночас Ден Дрісколл зустрінеться з українською стороною - написав Трамп.

Нагадаємо

Міністр армії США Ден Дрісколл висловив песимістичну оцінку ситуації під час нещодавньої зустрічі з українськими чиновниками. Водночас, як повідомляє NBC News, в адміністрації Трампа спостерігається розкол щодо припинення російсько-української війни.

Одна частина чиновників США вважає Україну "головною перепоною" для припинення війни, інші звинувачують росію у агресивному вторгненні.

На це відреагували держсекретар США Марко Рубіо і віце-президент США Джей Ді Венс. Обидва назвали повідомлення про розкол в адміністрації Трампа "фейком" і "брехнею".