Трамп подтвердил визит спецпосланника США Уиткоффа в москву для встречи с путиным

россия и США предварительно договорились о визите спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в москву на следующей неделе. Об этом сообщили российские "СМИ", передает УНН.

Детали

О визите Уиткоффа заявил помощник российского диктатора владимира путина юрий ушаков. Другие детали не приводятся.

В то же время Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social подтвердил визит Уиткоффа в москву.

Я поручил своему специальному посланнику Стиву Уиткоффу встретиться с президентом путиным в москве, а в то же время Дэн Дрисколл встретится с украинской стороной - написал Трамп.

Напомним

Министр армии США Дэн Дрисколл выразил пессимистическую оценку ситуации во время недавней встречи с украинскими чиновниками. В то же время, как сообщает NBC News, в администрации Трампа наблюдается раскол относительно прекращения российско-украинской войны.

Одна часть чиновников США считает Украину "главной преградой" для прекращения войны, другие обвиняют россию в агрессивном вторжении.

На это отреагировали госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Оба назвали сообщения о расколе в администрации Трампа "фейком" и "ложью".