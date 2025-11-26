Трамп подтвердил визит спецпосланника США Уиткоффа в москву для встречи с путиным

$42.400.03
48.950.03
ukenru
Эксклюзив
07:00 • 6326 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
06:31 • 4870 просмотра
Мирный план США для Украины основан на российском документе - Reuters
06:07 • 6306 просмотра
Трамп намекнул на сокращение мирного плана США с 28 до 22 пунктов
25 ноября, 16:32 • 20036 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
25 ноября, 15:19 • 36990 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
25 ноября, 14:59 • 29309 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
25 ноября, 14:47 • 27871 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
25 ноября, 14:46 • 23713 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
25 ноября, 13:51 • 16095 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
25 ноября, 13:41 • 15554 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4.1м/с
89%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ISW: кремль масштабировал распространение ложного нарратива о том, что победа россии неизбежна25 ноября, 22:20 • 3870 просмотра
Число раненых в Запорожье возросло до 12, повреждено 7 многоэтажекPhotoVideo25 ноября, 22:51 • 18011 просмотра
Трамп раскрыл главную уступку, на которую пойдет Россия ради принятия «мирного плана»26 ноября, 01:00 • 16844 просмотра
Изменения в мирном плане США могут привести к отклонению его путиным - NYT02:31 • 12903 просмотра
"Нужно малообразованное общество": в россии вводят новые ограничения для получения высшего образования - ЦПД03:33 • 11613 просмотра
публикации
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
Эксклюзив
07:00 • 6334 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 37342 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
25 ноября, 10:00 • 46478 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 96761 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 126495 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Эмманюэль Макрон
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Белый дом
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 19384 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 54249 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 72505 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 73219 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 80153 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Социальная сеть
Дипломатка
9К720 Искандер

Трамп подтвердил визит спецпосланника США Уиткоффа в москву для встречи с путиным

Киев • УНН

 • 446 просмотра

россия и США предварительно договорились о визите спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в москву на следующей неделе. Президент США Дональд Трамп подтвердил визит Уиткоффа в москву, где он встретится с президентом путиным.

Трамп подтвердил визит спецпосланника США Уиткоффа в москву для встречи с путиным

россия и США предварительно договорились о визите спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в москву на следующей неделе. Об этом сообщили российские "СМИ", передает УНН.

Детали

О визите Уиткоффа заявил помощник российского диктатора владимира путина юрий ушаков. Другие детали не приводятся.

В то же время Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social подтвердил визит Уиткоффа в москву.

Я поручил своему специальному посланнику Стиву Уиткоффу встретиться с президентом путиным в москве, а в то же время Дэн Дрисколл встретится с украинской стороной

 - написал Трамп.

Напомним

Министр армии США Дэн Дрисколл выразил пессимистическую оценку ситуации во время недавней встречи с украинскими чиновниками. В то же время, как сообщает NBC News, в администрации Трампа наблюдается раскол относительно прекращения российско-украинской войны.

Одна часть чиновников США считает Украину "главной преградой" для прекращения войны, другие обвиняют россию в агрессивном вторжении.

На это отреагировали госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Оба назвали сообщения о расколе в администрации Трампа "фейком" и "ложью".

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Социальная сеть
Война в Украине
Владимир Путин
Стив Уиткофф
Марко Рубио
Джей Ди Вэнс
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина