У кремлі заявили, що не обговорювали мирний план Трампа з американцями

Помічник російського диктатора володимира путіна юрій ушаков заявив, що кремль не обговорював мирний план США під час зустрічі з американською стороною. Про це він повідомив в інтерв’ю російському пропагандисту павлу зарубіну, передає УНН.

Деталі

За словами ушакова, москва неофіційно отримала кілька варіантів мирного плану США, в яких "можна навіть заплутатися".

Ми це ще ні з ким не обговорювали, тому що ми думали, що це вимагає дійсно серйозного аналізу, серйозного обговорення. Багато що вимагає спеціальної дискусії між експертами - заявив ушаков.

Також він додав, що в Абу-Дабі зустрічалися представники російських і українських спецслужб. За його словами, вони періодично обговорюють в ОАЕ "делікатні питання". Зокрема, йдеться про обмін полоненими.

Додатково

Міністр армії США Ден Дрісколл висловив песимістичну оцінку ситуації під час нещодавньої зустрічі з українськими чиновниками. Водночас, як повідомляє NBC News, в адміністрації Трампа спостерігається розкол щодо припинення російсько-української війни.

Одна частина чиновників США вважає Україну "головною перепоною" для припинення війни, інші звинувачують росію у агресивному вторгненні.

На це відреагували держсекретар США Марко Рубіо і віце-президент США Джей Ді Венс. Обидва назвали повідомлення про розкол в адміністрації Трампа "фейком" і "брехнею".

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що росія і США попередньо домовились про візит спецпосланця американського президента Стіва Віткоффа до москви наступного тижня.