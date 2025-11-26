$42.400.03
Ексклюзив
09:34
Встановлення сонячних панелей: чи допомагають в умовах відключення світла
08:59
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кровPhoto
08:59
"Відповідальність не знає винятків": Генпрокурор Кравченко повідомив про звільнення 74 прокурорів після перевірки інвалідності, у суді - нова справа
08:27
Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях
Ексклюзив
07:00
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
06:31
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
06:07
Трамп натякнув на скорочення мирного плану США з 28 до 22 пунктів
25 листопада, 16:32
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
25 листопада, 15:19
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
25 листопада, 14:59
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
У кремлі заявили, що не обговорювали мирний план Трампа з американцями

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Помічник путіна юрій ушаков заявив, що кремль не обговорював мирний план США, отримавши кілька варіантів неофіційно. Він додав, що представники спецслужб рф та України періодично зустрічаються в ОАЕ для обговорення делікатних питань, зокрема обміну полоненими.

У кремлі заявили, що не обговорювали мирний план Трампа з американцями

Помічник російського диктатора володимира путіна юрій ушаков заявив, що кремль не обговорював мирний план США під час зустрічі з американською стороною. Про це він повідомив в інтерв’ю російському пропагандисту павлу зарубіну, передає УНН.

Деталі

За словами ушакова, москва неофіційно отримала кілька варіантів мирного плану США, в яких "можна навіть заплутатися".

Ми це ще ні з ким не обговорювали, тому що ми думали, що це вимагає дійсно серйозного аналізу, серйозного обговорення. Багато що вимагає спеціальної дискусії між експертами

- заявив ушаков.

Також він додав, що в Абу-Дабі зустрічалися представники російських і українських спецслужб. За його словами, вони періодично обговорюють в ОАЕ "делікатні питання". Зокрема, йдеться про обмін полоненими.

Додатково

Міністр армії США Ден Дрісколл висловив песимістичну оцінку ситуації під час нещодавньої зустрічі з українськими чиновниками. Водночас, як повідомляє NBC News, в адміністрації Трампа спостерігається розкол щодо припинення російсько-української війни.

Одна частина чиновників США вважає Україну "головною перепоною" для припинення війни, інші звинувачують росію у агресивному вторгненні.

На це відреагували держсекретар США Марко Рубіо і віце-президент США Джей Ді Венс. Обидва назвали повідомлення про розкол в адміністрації Трампа "фейком" і "брехнею".

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що росія і США попередньо домовились про візит спецпосланця американського президента Стіва Віткоффа до москви наступного тижня.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Путін
Марко Рубіо
Джей Ді Венс
Абу-Дабі
Дональд Трамп
Об'єднані Арабські Емірати
Сполучені Штати Америки
Україна