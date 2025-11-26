$42.400.03
Эксклюзив
09:34 • 1228 просмотра
Установка солнечных панелей: помогают ли в условиях отключения света
08:59 • 10331 просмотра
Фабрика медицинских трагедий: жертвы "лечения" в одесской частной клинике Odrex рассказывают истории, от которых стынет кровьPhoto
08:59 • 6026 просмотра
"Ответственность не знает исключений": Генпрокурор Кравченко сообщил об увольнении 74 прокуроров после проверки инвалидности, в суде - новое дело
08:27 • 7844 просмотра
Минэнерго: рф атаковала энергетику в двух областях, графики - круглосуточно, три региона - на аварийных отключениях
Эксклюзив
07:00 • 17333 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
06:31 • 13231 просмотра
Мирный план США для Украины основан на российском документе - Reuters
06:07 • 12720 просмотра
Трамп намекнул на сокращение мирного плана США с 28 до 22 пунктов
25 ноября, 16:32 • 23500 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
25 ноября, 15:19 • 39982 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
25 ноября, 14:59 • 30454 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
В кремле заявили, что не обсуждали мирный план Трампа с американцами

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Помощник путина юрий ушаков заявил, что кремль не обсуждал мирный план США, получив несколько вариантов неофициально. Он добавил, что представители спецслужб рф и Украины периодически встречаются в ОАЭ для обсуждения деликатных вопросов, в частности обмена пленными.

В кремле заявили, что не обсуждали мирный план Трампа с американцами

Помощник российского диктатора владимира путина юрий ушаков заявил, что кремль не обсуждал мирный план США во время встречи с американской стороной. Об этом он сообщил в интервью российскому пропагандисту павлу зарубину, передает УНН.

Детали

По словам ушакова, москва неофициально получила несколько вариантов мирного плана США, в которых "можно даже запутаться".

Мы это еще ни с кем не обсуждали, потому что мы думали, что это требует действительно серьезного анализа, серьезного обсуждения. Многое требует специальной дискуссии между экспертами

- заявил Ушаков.

Также он добавил, что в Абу-Даби встречались представители российских и украинских спецслужб. По его словам, они периодически обсуждают в ОАЭ "деликатные вопросы". В частности, речь идет об обмене пленными.

Дополнительно

Министр армии США Дэн Дрисколл выразил пессимистическую оценку ситуации во время недавней встречи с украинскими чиновниками. В то же время, как сообщает NBC News, в администрации Трампа наблюдается раскол относительно прекращения российско-украинской войны.

Одна часть чиновников США считает Украину "главной преградой" для прекращения войны, другие обвиняют россию в агрессивном вторжении.

На это отреагировали госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Оба назвали сообщения о расколе в администрации Трампа "фейком" и "ложью".

Напомним

Ранее УНН сообщал, что россия и США предварительно договорились о визите спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в москву на следующей неделе.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Выборы в США
Война в Украине
Владимир Путин
Марко Рубио
Джей Ди Вэнс
Абу-Даби
Дональд Трамп
Объединенные Арабские Эмираты
Соединённые Штаты
Украина