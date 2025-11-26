В кремле заявили, что не обсуждали мирный план Трампа с американцами

Помощник российского диктатора владимира путина юрий ушаков заявил, что кремль не обсуждал мирный план США во время встречи с американской стороной. Об этом он сообщил в интервью российскому пропагандисту павлу зарубину, передает УНН.

Детали

По словам ушакова, москва неофициально получила несколько вариантов мирного плана США, в которых "можно даже запутаться".

Мы это еще ни с кем не обсуждали, потому что мы думали, что это требует действительно серьезного анализа, серьезного обсуждения. Многое требует специальной дискуссии между экспертами - заявил Ушаков.

Также он добавил, что в Абу-Даби встречались представители российских и украинских спецслужб. По его словам, они периодически обсуждают в ОАЭ "деликатные вопросы". В частности, речь идет об обмене пленными.

Дополнительно

Министр армии США Дэн Дрисколл выразил пессимистическую оценку ситуации во время недавней встречи с украинскими чиновниками. В то же время, как сообщает NBC News, в администрации Трампа наблюдается раскол относительно прекращения российско-украинской войны.

Одна часть чиновников США считает Украину "главной преградой" для прекращения войны, другие обвиняют россию в агрессивном вторжении.

На это отреагировали госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Оба назвали сообщения о расколе в администрации Трампа "фейком" и "ложью".

Напомним

Ранее УНН сообщал, что россия и США предварительно договорились о визите спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в москву на следующей неделе.