$42.400.03
48.950.03
ukenru
15:50 • 1076 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
15:49 • 2096 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto
15:41 • 1120 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
15:07 • 4246 просмотра
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работеVideo
15:02 • 1512 просмотра
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотникVideo
14:47 • 1896 просмотра
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследованиеPhoto
14:38 • 1500 просмотра
россия не готова делать новые уступки, в том числе и в контексте "сво" в переговорах по Украине – МИД РФVideo
Эксклюзив
14:29 • 6432 просмотра
Минздрав имеет право проверить клинику Odrex: юрист объяснил, почему смерть пациента – достаточное основание для внепланового контроля
14:17 • 16067 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo
13:23 • 19200 просмотра
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушенииPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
2м/с
94%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Мирный план США для Украины основан на российском документе - Reuters26 ноября, 06:31 • 17465 просмотра
Министр армии США сделал пессимистический прогноз относительно ситуации в Украине: реакция Вэнса и Рубио не заставила себя ждать26 ноября, 06:56 • 21762 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
Эксклюзив
26 ноября, 07:00 • 31804 просмотра
Фабрика медицинских трагедий: жертвы "лечения" в одесской частной клинике Odrex рассказывают истории, от которых стынет кровьPhoto26 ноября, 08:59 • 38107 просмотра
Готовим оладьи, которые получатся у каждого: топ-5 отборных рецептовPhoto12:02 • 23749 просмотра
публикации
Глубокий кризис в антикоррупционной инфраструктуре. Почему дело Миндича не сняло вопросов к НАБУ и САП, а лишь их усилило16:04 • 866 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto15:49 • 2102 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo14:17 • 16067 просмотра
Что делать в огороде в декабре: советы для тех, кто не отдыхает зимойPhoto13:53 • 12198 просмотра
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушенииPhoto13:23 • 19200 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Стив Уиткофф
Дональд Трамп-младший.
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Село
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 30216 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 64546 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 81693 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 81878 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 88653 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Financial Times
Фильм

Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк

Киев • УНН

 • 1126 просмотра

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк сообщил, что переговоры по мирному плану Трампа касаются гарантий безопасности и последствий для россии. Он также отметил, что Украина не причастна к утечкам разговоров представителя Трампа.

Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк

Переговоры по мирному плану президента США Дональда Трампа являются попыткой создать реалистичный механизм прекращения войны: гарантии безопасности, роль союзников, последствия для россии в случае повторной агрессии. Об этом написал в Telegram советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, передает УНН.

Детали

По словам Подоляка, это "сложная и хрупкая дискуссия, в которой каждое слово на вес золота". Отдельно он прокомментировал ситуацию вокруг "сливов" записей разговора специального представителя президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа с помощником российского диктатора владимира путина юрием ушаковым.

Очевидно, что эти сюжеты будут влиять прежде всего на внутреннюю политику, внутренние дискуссии в разных странах, в частности в США. Украина к организации этих публикаций, разумеется, не имеет никакого отношения. Мы действуем прямо: в рамках партнерских договоренностей, с прозрачной логикой и абсолютно понятными для наших союзников красными линиями

- заявил Подоляк.

Также он затронул чувствительные вопросы - территории, численность украинского войска и т.д. Эти вопросы требуют разговора на высшем уровне между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, добавил Подоляк.

Президент Украины в любой момент готов быть на такой встрече. Понятно, что без личного разговора президентов корректно ответить на самые чувствительные вопросы невозможно. Так же понятно, что рф пока не демонстрирует желания заканчивать войну

 - говорится в сообщении.

Напомним

Бизнесмен и сын президента США Дональд Трамп-младший ответил на критику в отношении специального представителя США Стива Виткоффа. Он заявил, что критики Виткоффа хотят, чтобы война продолжалась бесконечно.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что россия не демонстрирует признаков, что хочет завершить войну. москва как информационно, так и военными действиями показывает, что хочет продолжать террор и агрессию.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитика
Выборы в США
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп-младший.
Стив Уиткофф
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Дональд Трамп
Михаил Подоляк
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина