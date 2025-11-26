Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
Киев • УНН
Советник руководителя ОП Михаил Подоляк сообщил, что переговоры по мирному плану Трампа касаются гарантий безопасности и последствий для россии. Он также отметил, что Украина не причастна к утечкам разговоров представителя Трампа.
Переговоры по мирному плану президента США Дональда Трампа являются попыткой создать реалистичный механизм прекращения войны: гарантии безопасности, роль союзников, последствия для россии в случае повторной агрессии. Об этом написал в Telegram советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, передает УНН.
Детали
По словам Подоляка, это "сложная и хрупкая дискуссия, в которой каждое слово на вес золота". Отдельно он прокомментировал ситуацию вокруг "сливов" записей разговора специального представителя президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа с помощником российского диктатора владимира путина юрием ушаковым.
Очевидно, что эти сюжеты будут влиять прежде всего на внутреннюю политику, внутренние дискуссии в разных странах, в частности в США. Украина к организации этих публикаций, разумеется, не имеет никакого отношения. Мы действуем прямо: в рамках партнерских договоренностей, с прозрачной логикой и абсолютно понятными для наших союзников красными линиями
Также он затронул чувствительные вопросы - территории, численность украинского войска и т.д. Эти вопросы требуют разговора на высшем уровне между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, добавил Подоляк.
Президент Украины в любой момент готов быть на такой встрече. Понятно, что без личного разговора президентов корректно ответить на самые чувствительные вопросы невозможно. Так же понятно, что рф пока не демонстрирует желания заканчивать войну
Напомним
Бизнесмен и сын президента США Дональд Трамп-младший ответил на критику в отношении специального представителя США Стива Виткоффа. Он заявил, что критики Виткоффа хотят, чтобы война продолжалась бесконечно.
В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что россия не демонстрирует признаков, что хочет завершить войну. москва как информационно, так и военными действиями показывает, что хочет продолжать террор и агрессию.