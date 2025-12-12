Україна готова погодитися на демілітаризовану зону на Донбасі - Le Monde

$42.270.01
49.520.30
ukenru
Ексклюзив
07:00 • 8240 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 18010 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 30633 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
11 грудня, 17:00 • 40372 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
11 грудня, 14:13 • 34819 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
11 грудня, 13:51 • 34477 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 49881 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
11 грудня, 12:12 • 22111 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11 грудня, 11:59 • 21975 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11 грудня, 11:58 • 17282 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2м/с
88%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Одеса під ворожою атакою: інфраструктура пошкоджена, частина міста без світла та води12 грудня, 01:35 • 3458 перегляди
План "Б": Орбан готує зміну Конституції Угорщини для отримання президентських повноважень у випадку поразки на виборах - Bloomberg12 грудня, 02:14 • 14484 перегляди
США готуються до захоплення нових танкерів з венесуельською нафтою - Reuters12 грудня, 03:22 • 5378 перегляди
Фіцо заявив, що Словаччина блокуватиме фінансування військових потреб України12 грудня, 03:58 • 13765 перегляди
В рф фактично відхилили сім пунктів мирного плану США, включаючи територіальний обмін та гарантії безпеки - ISW04:30 • 14863 перегляди
Публікації
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 49880 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 54468 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 54537 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 65234 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 65561 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Німеччина
Франція
Реклама
УНН Lite
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo10:01 • 88 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 34423 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 35570 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 40781 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 37026 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Brent
FIFA (серія відеоігор)

Україна готова погодитися на демілітаризовану зону на Донбасі - Le Monde

Київ • УНН

 • 1916 перегляди

Україна готова погодитися на створення демілітаризованої зони на Донбасі як поступку для припинення війни. Ця поступка має підтримку європейських лідерів та включена до переглянутого мирного плану США.

Україна готова погодитися на демілітаризовану зону на Донбасі - Le Monde

Україна готова погодитися на демілітаризовану зону на Донбасі як поступку для припинення війни, повідомляє Le Monde, пише УНН.

Деталі

"З опущеним поглядом та приглушеним голосом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у четвер, 11 грудня, визнав, що Україна тепер "готова" погодитися на територіальні поступки", - пише видання. Як повідомляє Le Monde, "Київ погодився на один з головних пунктів переговорів зі Сполученими Штатами та росією, погодившись на створення демілітаризованої зони на Донбасі". Поступка, як вказано, "має підтримку європейських лідерів", які прагнуть покласти край війні.

"Поступка була включена до переглянутого мирного плану США, підготовленого Президентом України Володимиром Зеленським та переданого президенту США Дональду Трампу в середу ввечері". Президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та Мерц брали участь у розробці пропозиції, підтвердив канцлер Німеччини.

"На думку Києва, демілітаризована зона вимагатиме відведення як українських, так і російських військ з обох боків нинішньої лінії фронту на Донбасі. Стратегічно важливий регіон, промисловий басейн, якого росія прагне з 2014 року, потім може бути переданий під нагляд міжнародних сил, включаючи США, щоб запобігти подальшій російській агресії", - ідеться у публікації.

"Моніторинг виконання угод"

"Демілітаризована зона має існувати по обидва боки лінії розмежування", - заявив Le Monde "український переговірник" Михайло Подоляк. "Нам потрібно буде логічно та юридично визначити, чи слід вивести всі види озброєння, чи лише важке озброєння. Щоб запобігти можливим порушенням, представники моніторингових місій та іноземного контингенту повинні будуть бути присутніми, щоб забезпечити дотримання узгоджених принципів та домовленостей, - сказав він. - Це природний формат для припинення конфлікту, знаючи, що частина території, на жаль, залишиться під фактичною російською окупацією, і що лінія розмежування буде встановлена ​​в будь-якому випадку".

"Необхідно чітко та точно визначити, які ролі та місії будуть покладені на треті сторони", - додав Подоляк, зазначивши, що українці "в ідеалі" хотіли б, щоб США брали участь у цих силах для нагляду для забезпечення "моніторингу, розвідки, нагляду за застосуванням угод, нагляду за відсутністю несанкціонованих переміщень військ та нагляду за дотриманням лінії розмежування".

Як зазначає видання, цей підхід нагадує демілітаризовану зону (ДМЗ), встановлену між Північною та Південною Кореєю в межах перемир'я між двома країнами в 1953 році - з того часу жодного мирного договору не було підписано. У корейському випадку ДМЗ має ширину близько чотирьох кілометрів та довжину 250 кілометрів вздовж кордону. В Україні зона була б набагато довшою та глибшою.

"Територіальна поступка є болючою для Зеленського, але вона покликана допомогти йому уникнути повної відмови, як москва вимагала місяцями, від частин Донбасу, не окупованих росією, які становлять 25% лише Донецької області. Ця вимога кремля залишається абсолютною червоною лінією для Зеленського, усвідомлюючи опір як українських військових, так і громадськості будь-якій формі капітуляції", - ідеться у публікації.

У понеділок Зеленський повторив, що він не має ні "юридичного", ні "морального" права поступатися українською територією. Будь-яка угода між Україною та росією щодо контролю над східними регіонами має бути "справедливою" та підтвердженою або "виборами", або "референдумом" в Україні, уточнив Зеленський у четвер. Результат будь-якого такого голосування далеко не певний: хоча українці виснажені та травмовані війною, вони залишаються глибоко прив'язаними до територіального суверенітету своєї країни, зауважує видання.

Зеленський розглядає проведення референдуму щодо Донбасу на тлі тиску США - Bloomberg12.12.25, 01:00 • 11253 перегляди

"Фінансування реконструкції"

"Документ, надісланий до США, містить три частини", пояснив Подоляк. "Перша стосується завершення самої війни та викладена приблизно у 20 пунктах. Друга детально описує створення європейської архітектури безпеки на повоєнний період, включаючи питання гарантій безпеки, спрямованих на стримування росії від початку нових наступальних дій після потенційного припинення вогню", - пише видання.

"Третій розділ зосереджений на реконструкції України: відбудові її економіки та відновленні її обороноздатності", - зазначає видання. "Агресор повинен зробити свій внесок у фінансування реконструкції. Це обов'язковий елемент для припинення війни. В іншому випадку агресор відчуватиме, що він лише виграв від конфлікту, і не буде жодного стримуючого фактору", - попередив Подоляк.

Поступки, на які погодився Зеленський, - це важкі рішення. Дві частини про гарантії безпеки та реконструкцію – це як втішні призи, які допомагають проковтнути пігулку

- сказав європейський дипломат.

Як пише видання, "контрпропозиція має на меті заохотити Трампа зайняти більш позитивну позицію щодо Києва та європейських столиць". У середу, під час телефонної розмови з лідерами так званої E3 (Франція, Німеччина та Велика Британія), Трамп "виглядав роздратованим застоєм переговорів, у чому він звинуватив України та Європу, ігноруючи непохитність росії", зазначає видання. Він був "грубим", сказав один з учасників.

Різдвяний ультиматум

Трамп також розкритикував відсутність президентських виборів в Україні, яким завадили російські бомбардування. "Це вже не демократія", – заявив мільярдер. "Якщо Сполучені Штати та Європа допоможуть забезпечити безпеку, гарантувати виборчі права та профінансувати процес, тоді Україна готова організувати вибори, - відповів Подоляк. - Немає жодної перешкоди, окрім самої війни. Зеленський завжди готовий до політичної конкуренції та дебатів щодо майбутнього країни".

Зеленський: для виборів потрібне припинення вогню, США можуть допомогти у переговорах з рф щодо цього12.12.25, 08:19 • 2526 переглядiв

"Чи оцінить американський президент кроки України в його напрямку?" задається питанням видання. У четвер Зеленський заявив, що Вашингтон пропонує створити "вільну економічну зону" та демілітаризовану територію на сході України, додавши, що американська сторона розглядає можливість виведення російських військ з півночі України, але дозволить їм залишитися на півдні.

Щоб узгодити різні позиції, у суботу в Парижі може відбутися зустріч представників США, Франції, Великої Британії, Німеччини та України. Мерц запропонував, щоб лідери зустрілися з Трампом у Берліні через два дні. Чи здійснить мільярдер цю поїздку? "Побачимо, що принесе майбутнє", - сказав він у середу, додавши, що не хоче "витрачати свій час".

США, Україна та європейські країни проведуть зустріч у суботу, щоб обговорити мирний план Трампа11.12.25, 17:36 • 3262 перегляди

"Трамп, який, всупереч історичній реальності, звинувачує Україну у війні, поставив Києву різдвяний ультиматум. Цей штучний термін створив відчуття терміновості", - пише видання. Але "Зеленський не піддається тиску Америки", заявив голова комітету українського парламенту у закордонних справах Олександр Мережко. "Якщо Трамп нас покине, його вважатимуть Чемберленом", – сказав він, маючи на увазі британського прем’єр-міністра, який підписав Мюнхенську угоду та отримав прізвисько "винуватця" у своїй країні. Мережко зазначив, що, на його думку, попри всі зусилля України, жодної угоди з володимиром путіним ніколи не буде можливо досягти: "Українці хочуть жити, а путін хоче нас убити", – підсумував український законодавець.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Михайло Подоляк
Франція
Велика Британія
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна