Ексклюзив
13:11 • 2312 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
12:48 • 5380 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
12:17 • 9392 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
11:35 • 10249 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
11:00 • 11000 перегляди
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Ексклюзив
09:54 • 18484 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
08:28 • 15957 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28 • 26863 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 41602 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 41021 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки

Київ • УНН

 • 508 перегляди

Дослідження виявило зниження ринкової прибутковості наступного дня після виходу популярних шоу опівночі. Втома трейдерів від нічних переглядів серіалів може впливати на ціни акцій.

Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки

Перегляд популярних нічних телешоу на потокових сервісах, як-от Netflix та Amazon, може мати несподівані фінансові наслідки: дослідження виявило значне зниження ринкової прибутковості наступного дня після виходу популярних шоу опівночі. Нова робота дослідників Арбаба Чіми, Армана Ешрагі, Рагхавендри Рау та Цінвей Ванга, результати якої представлені у Financial Times, пропонує свіжий погляд на те, як втома трейдерів, викликана добровільним недосипанням, може впливати на ціни акцій. Про це пише УНН.

Деталі

Популярність потокових сервісів та їхня практика "аварійного релізу" нових сезонів опівночі призвела до поширення нічних кіномарафонів. Дослідники припустили, що така втома користувачів, які не лягли спати, щоб переглянути серіали, може бути помітною на ціноутворенні наступної торгової сесії.

Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.

На відміну від раніше вивченої "аномалії переходу на літній час", яка є спірною, перегляд телевізора до світанку, ймовірно, виснажує кристувачів сильніше.

Основні висновки

Дослідники виявили, що ринкова прибутковість знижується в дні після виходу популярних нічних шоу.

В середньому індекс S&P 500 падає приблизно на 0,25% наступного дня після таких релізів. Сукупне річне зниження ринкової прибутковості становить близько 2,3%, виходячи з випуску в середньому 10 популярних шоу щороку.

Країни Перської затоки, що прагнуть доступу до Голлівуду, фінансують угоду Paramount з Warner Bros.

Дослідження виявляє, що найбільше страждають акції з більшою ринковою капіталізацією та вищим рівнем інституційної власності, що є протилежним висновкам попередніх робіт про втому трейдерів, які вказували на дрібні компанії.

Ми виявили перехресну варіацію у впливі недосипання, яка свідчить про те, що досвідчені інституційні інвестори схильні до нової культурної тенденції перегляду телевізора пізно ввечері, що впливає на їхні когнітивні здібності 

– зазначають дослідники у своїй роботі.

Вони припускають, що асиметричний розподіл когнітивних ресурсів інвесторами, які недосипають, для прийняття рішень щодо купівлі та продажу, пояснює нижчу прибутковість.

Зірка серіалу "Емілі в Парижі" оголосила про завершення зйомок 5 сезону: озвучена дата виходу на екрани

Степан Гафтко

