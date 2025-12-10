Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки

Перегляд популярних нічних телешоу на потокових сервісах, як-от Netflix та Amazon, може мати несподівані фінансові наслідки: дослідження виявило значне зниження ринкової прибутковості наступного дня після виходу популярних шоу опівночі. Нова робота дослідників Арбаба Чіми, Армана Ешрагі, Рагхавендри Рау та Цінвей Ванга, результати якої представлені у Financial Times, пропонує свіжий погляд на те, як втома трейдерів, викликана добровільним недосипанням, може впливати на ціни акцій. Про це пише УНН.

Популярність потокових сервісів та їхня практика "аварійного релізу" нових сезонів опівночі призвела до поширення нічних кіномарафонів. Дослідники припустили, що така втома користувачів, які не лягли спати, щоб переглянути серіали, може бути помітною на ціноутворенні наступної торгової сесії.

На відміну від раніше вивченої "аномалії переходу на літній час", яка є спірною, перегляд телевізора до світанку, ймовірно, виснажує кристувачів сильніше.

Дослідники виявили, що ринкова прибутковість знижується в дні після виходу популярних нічних шоу.

В середньому індекс S&P 500 падає приблизно на 0,25% наступного дня після таких релізів. Сукупне річне зниження ринкової прибутковості становить близько 2,3%, виходячи з випуску в середньому 10 популярних шоу щороку.

Дослідження виявляє, що найбільше страждають акції з більшою ринковою капіталізацією та вищим рівнем інституційної власності, що є протилежним висновкам попередніх робіт про втому трейдерів, які вказували на дрібні компанії.

Ми виявили перехресну варіацію у впливі недосипання, яка свідчить про те, що досвідчені інституційні інвестори схильні до нової культурної тенденції перегляду телевізора пізно ввечері, що впливає на їхні когнітивні здібності