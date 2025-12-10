Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки

Просмотр популярных ночных телешоу на потоковых сервисах, таких как Netflix и Amazon, может иметь неожиданные финансовые последствия: исследование выявило значительное снижение рыночной доходности на следующий день после выхода популярных шоу в полночь. Новая работа исследователей Арбаба Чимы, Армана Эшраги, Рагхавендры Рау и Цинвэй Ванга, результаты которой представлены в Financial Times, предлагает свежий взгляд на то, как усталость трейдеров, вызванная добровольным недосыпанием, может влиять на цены акций. Об этом пишет УНН.

Популярность потоковых сервисов и их практика "аварийного релиза" новых сезонов в полночь привела к распространению ночных киномарафонов. Исследователи предположили, что такая усталость пользователей, которые не легли спать, чтобы посмотреть сериалы, может быть заметна на ценообразовании следующей торговой сессии.

В отличие от ранее изученной "аномалии перехода на летнее время", которая является спорной, просмотр телевизора до рассвета, вероятно, истощает пользователей сильнее.

Исследователи обнаружили, что рыночная доходность снижается в дни после выхода популярных ночных шоу.

В среднем индекс S&P 500 падает примерно на 0,25% на следующий день после таких релизов. Совокупное годовое снижение рыночной доходности составляет около 2,3%, исходя из выпуска в среднем 10 популярных шоу ежегодно.

Исследование выявляет, что больше всего страдают акции с большей рыночной капитализацией и более высоким уровнем институциональной собственности, что является противоположным выводам предыдущих работ об усталости трейдеров, которые указывали на мелкие компании.

Мы обнаружили перекрестную вариацию во влиянии недосыпания, которая свидетельствует о том, что опытные институциональные инвесторы подвержены новой культурной тенденции просмотра телевизора поздно вечером, что влияет на их когнитивные способности