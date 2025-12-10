Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки
Исследование выявило снижение рыночной доходности на следующий день после выхода популярных шоу в полночь. Усталость трейдеров от ночных просмотров сериалов может влиять на цены акций.
Просмотр популярных ночных телешоу на потоковых сервисах, таких как Netflix и Amazon, может иметь неожиданные финансовые последствия: исследование выявило значительное снижение рыночной доходности на следующий день после выхода популярных шоу в полночь. Новая работа исследователей Арбаба Чимы, Армана Эшраги, Рагхавендры Рау и Цинвэй Ванга, результаты которой представлены в Financial Times, предлагает свежий взгляд на то, как усталость трейдеров, вызванная добровольным недосыпанием, может влиять на цены акций. Об этом пишет УНН.
Детали
Популярность потоковых сервисов и их практика "аварийного релиза" новых сезонов в полночь привела к распространению ночных киномарафонов. Исследователи предположили, что такая усталость пользователей, которые не легли спать, чтобы посмотреть сериалы, может быть заметна на ценообразовании следующей торговой сессии.
В отличие от ранее изученной "аномалии перехода на летнее время", которая является спорной, просмотр телевизора до рассвета, вероятно, истощает пользователей сильнее.
Основные выводы
Исследователи обнаружили, что рыночная доходность снижается в дни после выхода популярных ночных шоу.
В среднем индекс S&P 500 падает примерно на 0,25% на следующий день после таких релизов. Совокупное годовое снижение рыночной доходности составляет около 2,3%, исходя из выпуска в среднем 10 популярных шоу ежегодно.
Исследование выявляет, что больше всего страдают акции с большей рыночной капитализацией и более высоким уровнем институциональной собственности, что является противоположным выводам предыдущих работ об усталости трейдеров, которые указывали на мелкие компании.
Мы обнаружили перекрестную вариацию во влиянии недосыпания, которая свидетельствует о том, что опытные институциональные инвесторы подвержены новой культурной тенденции просмотра телевизора поздно вечером, что влияет на их когнитивные способности
Они предполагают, что асимметричное распределение когнитивных ресурсов инвесторами, которые недосыпают, для принятия решений о покупке и продаже, объясняет более низкую доходность.
