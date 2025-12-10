Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки

$42.180.11
Эксклюзив
13:11 • 3234 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
12:48 • 7622 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
11:35 • 11295 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
11:00 • 11760 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзив
09:54 • 19484 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
08:28 • 16279 просмотра
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28 • 26970 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 41740 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
9 декабря, 18:20 • 41147 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
9 декабря, 18:04 • 32032 просмотра
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения13:56 • 564 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
09:54 • 19502 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 33069 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба9 декабря, 15:34 • 68880 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 52825 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки

Киев • УНН

 • 1106 просмотра

Исследование выявило снижение рыночной доходности на следующий день после выхода популярных шоу в полночь. Усталость трейдеров от ночных просмотров сериалов может влиять на цены акций.

Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки

Просмотр популярных ночных телешоу на потоковых сервисах, таких как Netflix и Amazon, может иметь неожиданные финансовые последствия: исследование выявило значительное снижение рыночной доходности на следующий день после выхода популярных шоу в полночь. Новая работа исследователей Арбаба Чимы, Армана Эшраги, Рагхавендры Рау и Цинвэй Ванга, результаты которой представлены в Financial Times, предлагает свежий взгляд на то, как усталость трейдеров, вызванная добровольным недосыпанием, может влиять на цены акций. Об этом пишет УНН.

Детали

Популярность потоковых сервисов и их практика "аварийного релиза" новых сезонов в полночь привела к распространению ночных киномарафонов. Исследователи предположили, что такая усталость пользователей, которые не легли спать, чтобы посмотреть сериалы, может быть заметна на ценообразовании следующей торговой сессии.

Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros

В отличие от ранее изученной "аномалии перехода на летнее время", которая является спорной, просмотр телевизора до рассвета, вероятно, истощает пользователей сильнее.

Основные выводы

Исследователи обнаружили, что рыночная доходность снижается в дни после выхода популярных ночных шоу.

В среднем индекс S&P 500 падает примерно на 0,25% на следующий день после таких релизов. Совокупное годовое снижение рыночной доходности составляет около 2,3%, исходя из выпуска в среднем 10 популярных шоу ежегодно.

Страны Персидского залива, стремящиеся к доступу в Голливуд, финансируют сделку Paramount с Warner Bros

Исследование выявляет, что больше всего страдают акции с большей рыночной капитализацией и более высоким уровнем институциональной собственности, что является противоположным выводам предыдущих работ об усталости трейдеров, которые указывали на мелкие компании.

Мы обнаружили перекрестную вариацию во влиянии недосыпания, которая свидетельствует о том, что опытные институциональные инвесторы подвержены новой культурной тенденции просмотра телевизора поздно вечером, что влияет на их когнитивные способности 

– отмечают исследователи в своей работе.

Они предполагают, что асимметричное распределение когнитивных ресурсов инвесторами, которые недосыпают, для принятия решений о покупке и продаже, объясняет более низкую доходность.

Звезда сериала "Эмили в Париже" объявила о завершении съемок 5 сезона: озвучена дата выхода на экраны

Степан Гафтко

ОбществоУНН Lite