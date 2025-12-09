Страны Персидского залива, стремящиеся к доступу в Голливуд, финансируют сделку Paramount с Warner Bros

Три суверенных фонда стран Персидского залива объединили усилия для финансирования сделки Paramount по потенциальному приобретению Warner Bros Discovery. Этот шаг, знаменующий собой относительно редкий совместный альянс между государствами, подчеркивает их растущее стремление к активам Голливуда и влиянию на мировой медиарынок. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

О своей поддержке сделки сообщила компания Paramount (PSKY.O), назвав участников: Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF), холдинговая компания L'imad из Абу-Даби и Инвестиционное управление Катара (QIA). Paramount также имеет поддержку от Affinity Partners, основанной Джаредом Кушнером, которая имеет инвестиции из фондов Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

Трамп предупредил, что сделка Netflix может создать антимонопольную «проблему»

Решение объединить усилия для получения доли в голливудских жемчужинах подчеркивает аппетит зависимых от нефти государств Персидского залива к активам, от производства до контента.

Совместный трехсторонний альянс очень необычен, но он позволяет трем странам выйти за пределы своих региональных медиаимперий и выводит их сразу в высшую медиалигу – отметил Нил Куиллиам, партнер Azure Strategy.

Поскольку инвесторы не будут иметь прав управления или голоса, их участие не потребует одобрения Комитета США по иностранным инвестициям. По мнению Куиллиама, это приобретение предоставит им право собственности на некоторые из самых известных шоу мира и доступ к совершенно новой аудитории.

Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros