15:34 • 12319 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
15:14 • 15992 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 16860 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26 • 24493 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 45197 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 28253 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 30710 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 40749 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 34410 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 35689 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Страны Персидского залива, стремящиеся к доступу в Голливуд, финансируют сделку Paramount с Warner Bros

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Суверенные фонды стран Персидского залива объединили усилия для финансирования потенциального приобретения Paramount компанией Warner Bros. Discovery. Этот шаг подчеркивает их растущее стремление к активам Голливуда и влиянию на мировой медиарынок.

Страны Персидского залива, стремящиеся к доступу в Голливуд, финансируют сделку Paramount с Warner Bros

Три суверенных фонда стран Персидского залива объединили усилия для финансирования сделки Paramount по потенциальному приобретению Warner Bros Discovery. Этот шаг, знаменующий собой относительно редкий совместный альянс между государствами, подчеркивает их растущее стремление к активам Голливуда и влиянию на мировой медиарынок. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

О своей поддержке сделки сообщила компания Paramount (PSKY.O), назвав участников: Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF), холдинговая компания L'imad из Абу-Даби и Инвестиционное управление Катара (QIA). Paramount также имеет поддержку от Affinity Partners, основанной Джаредом Кушнером, которая имеет инвестиции из фондов Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

Трамп предупредил, что сделка Netflix может создать антимонопольную «проблему»08.12.25, 09:26 • 3474 просмотра

Решение объединить усилия для получения доли в голливудских жемчужинах подчеркивает аппетит зависимых от нефти государств Персидского залива к активам, от производства до контента. 

Совместный трехсторонний альянс очень необычен, но он позволяет трем странам выйти за пределы своих региональных медиаимперий и выводит их сразу в высшую медиалигу 

– отметил Нил Куиллиам, партнер Azure Strategy.

Поскольку инвесторы не будут иметь прав управления или голоса, их участие не потребует одобрения Комитета США по иностранным инвестициям. По мнению Куиллиама, это приобретение предоставит им право собственности на некоторые из самых известных шоу мира и доступ к совершенно новой аудитории.

Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros08.12.25, 17:34 • 26736 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Фильм
Сериал
Абу-Даби
Дональд Трамп
Саудовская Аравия
Катар
Объединенные Арабские Эмираты
Netflix