Країни Перської затоки, що прагнуть доступу до Голлівуду, фінансують угоду Paramount з Warner Bros.

49.020.03
ukenru
15:34 • 12509 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
15:14 • 16224 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 17002 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 24625 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 31426 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 45317 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
9 грудня, 07:00 • 28268 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 30719 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 40757 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 34415 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.6м/с
91%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Львівська міська рада спростувала фейк про ігнорування російськомовної дитини на день Святого МиколаяPhoto9 грудня, 08:11 • 22994 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно9 грудня, 08:36 • 22688 перегляди
Під виглядом "курортних проєктів": окупаційна влада Херсонщини хоче передати азовське узбережжя мінську9 грудня, 09:24 • 19224 перегляди
Станція метро "Мостицька" у Києві отримає нову назву до відкриття: що відомо9 грудня, 09:55 • 21652 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto12:00 • 19913 перегляди
Публікації
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба15:34 • 12510 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto12:00 • 20040 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 31426 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців9 грудня, 07:23 • 45317 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 61024 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джорджа Мелоні
Джо Байден
Антоніу Кошта
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Індія
Європа
Франція
Реклама
УНН Lite
Дев’ять ялинок та іграшки з Діснейленду на 70 тис. грн: українська блогерка розповіла, як прикрашатиме дім до свят16:25 • 1332 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно9 грудня, 08:36 • 22781 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 26761 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 63383 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 68938 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
Опалення

Країни Перської затоки, що прагнуть доступу до Голлівуду, фінансують угоду Paramount з Warner Bros.

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Суверенні фонди країн Перської затоки об'єднали зусилля для фінансування потенційного придбання Paramount компанією Warner Bros. Discovery. Цей крок підкреслює їхнє зростаюче прагнення до активів Голлівуду та впливу на світовий медіаринок.

Країни Перської затоки, що прагнуть доступу до Голлівуду, фінансують угоду Paramount з Warner Bros.

Три суверенні фонди країн Перської затоки об’єднали зусилля для фінансування угоди Paramount щодо потенційного придбання Warner Bros Discovery. Цей крок, що знаменує собою відносно рідкісний спільний альянс між державами, підкреслює їхнє зростаюче прагнення до активів Голлівуду та впливу на світовий медіаринок. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Про свою підтримку угоди повідомила компанія Paramount (PSKY.O), назвавши учасників: Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії (PIF), холдингова компанія L'imad з Абу-Дабі та Інвестиційне управління Катару (QIA). Paramount також має підтримку від Affinity Partners, заснованої Джаредом Кушнером, яка має інвестиції з фондів Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Трамп попередив, що угода Netflix може створити антимонопольну "проблему"08.12.25, 09:26 • 3476 переглядiв

Рішення об'єднати зусилля для отримання частки в голлівудських перлинах підкреслює апетит залежних від нафти держав Перської затоки до активів, від виробництва до контенту. 

Спільний тристоронній альянс дуже незвичайний, але він дозволяє трьом країнам вийти за межі своїх регіональних медіаімперій і виводить їх одразу у вищу медіалігу 

– зазначив Ніл Квілліам, партнер Azure Strategy.

Оскільки інвестори не матимуть прав управління або голосу, їхня участь не вимагатиме схвалення Комітету США з іноземних інвестицій. На думку Квілліама, це придбання надасть їм право власності на деякі з найвідоміших шоу світу та доступ до абсолютно нової аудиторії.

Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.08.12.25, 17:34 • 26762 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Фільм
Серіали
Абу-Дабі
Дональд Трамп
Саудівська Аравія
Катар
Об'єднані Арабські Емірати
Netflix