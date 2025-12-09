Країни Перської затоки, що прагнуть доступу до Голлівуду, фінансують угоду Paramount з Warner Bros.

Три суверенні фонди країн Перської затоки об’єднали зусилля для фінансування угоди Paramount щодо потенційного придбання Warner Bros Discovery. Цей крок, що знаменує собою відносно рідкісний спільний альянс між державами, підкреслює їхнє зростаюче прагнення до активів Голлівуду та впливу на світовий медіаринок. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Про свою підтримку угоди повідомила компанія Paramount (PSKY.O), назвавши учасників: Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії (PIF), холдингова компанія L'imad з Абу-Дабі та Інвестиційне управління Катару (QIA). Paramount також має підтримку від Affinity Partners, заснованої Джаредом Кушнером, яка має інвестиції з фондів Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Рішення об'єднати зусилля для отримання частки в голлівудських перлинах підкреслює апетит залежних від нафти держав Перської затоки до активів, від виробництва до контенту.

Спільний тристоронній альянс дуже незвичайний, але він дозволяє трьом країнам вийти за межі своїх регіональних медіаімперій і виводить їх одразу у вищу медіалігу – зазначив Ніл Квілліам, партнер Azure Strategy.

Оскільки інвестори не матимуть прав управління або голосу, їхня участь не вимагатиме схвалення Комітету США з іноземних інвестицій. На думку Квілліама, це придбання надасть їм право власності на деякі з найвідоміших шоу світу та доступ до абсолютно нової аудиторії.

