Ексклюзив
08:43 • 738 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
07:59 • 3828 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Ексклюзив
07:38 • 7910 перегляди
Українці відмовляються від здобних булок та пшеничного хліба: ринок переорієнтовується на прості рецептури
10 грудня, 21:59 • 18745 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59 • 34007 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
10 грудня, 17:30 • 32848 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
10 грудня, 17:11 • 33903 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
10 грудня, 16:59 • 29791 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
10 грудня, 14:44 • 27386 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
10 грудня, 14:20 • 34215 перегляди
"Справа Odrex" на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Меню
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
08:43 • 738 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста

Київ • УНН

 • 760 перегляди

Набряки, які часто ігноруються, можуть бути ранньою ознакою серцевої недостатності, гормональних збоїв, проблем з нирками або лімфатичною системою. Важливо розрізняти ситуативні та постійні набряки, оскільки останні потребують негайної консультації з лікарем.

Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста

Набряки це один із найчастіших симптомів, який люди ігнорують роками. Але саме вони можуть бути ранньою ознакою серцевої недостатності, гормональних збоїв, порушень роботи нирок або проблем із лімфатичною системою. Попри це, більшість пояснюють припухлість обличчя чи важкість ніг вчорашніми солоними огірками або сидячим способом життя. УНН дізнався чому набряки не можна недооцінювати і що вони можуть сказати про стан організму. 

Більшість людей схильні недооцінювати набряки, бо вважають, що вони мають побутові причини. Однак у медицині ця тема набагато ширша й складніша. Лікарі розділяють набряки на два типи: ситуативні та постійні. І якщо ситуативні набряки – ті що зʼявляються на добу, а потім зникають без втручань – не несуть в собі небезпеку, то постійні – можуть бути серйозним сигналом від нашого тіла звернутися до лікаря. 

Причини набряків можуть бути повʼязані як із хворобами, так і з особливостями способу життя. Найчастіше проблеми криються у малорухливому режимі активності, надмірному споживанні солі та цукру, неправильному харчуванні. А у жінок набряки часто залежать від періоду менструального циклу

- розповідає лікар Олександра Шмуратко.

Найважливіша ознака небезпечного набряку – його раптовість. Якщо припухлість з’являється несподівано, збільшується швидко, супроводжується задишкою, втомою чи змінами в сечовиділенні, це вже не "косметична проблеми". Лікарі наголошують: саме такі набряки часто стають першими проявами серцевої недостатності, ниркових порушень або венозних проблем. А однобічний набряк кінцівки може вказувати на тромбоз – стан, який вимагає невідкладного звернення до лікаря. 

Базові правила, що вбережуть від ситуативних набряків

Однак деякі набряки дійсно залежать від нашого способу життя і напряму не повʼязані з хворобами. Найперший ворог у цій історії – сіль. І хоча всі про це знають, мало хто готовий реально скорочувати її споживання. Однак лікарі наголошують – зміни варто почати з "тарілки". 

Треба все їсти недосоленим. Рецептори пристосуються десь за один-три місяці, але перший місяць здаватиметься, що їжа несмачна

- пояснює доктор медичних наук Олена Радченко.

Вона також рекомендує прибрати з життя звичку досолювати страви вже на столі – адже у такому разі людина майже завжди пересолює. А також радить обмежити продукти з прихованою сіллю: соління, маринади, оселедець…

Важливу роль відіграє й водний режим. За словами лікарів, найкраще орієнтуватися на природну потребу організму: приблизна кількість випитої рідини має відповідати її виведенню. Це допомагає уникати як затримки рідини, так і зневоднення – двох станів, які можуть однаково провокувати набряки. Лікар Олександра Шмуратко підкреслює, що раціональне харчування, фізична активність і адекватний водний баланс мають значно більший вплив, ніж багато хто уявляє.

Раціональне харчування за принципом гарвардської тарілки, регулярне фізичне навантаження 150 хвилин на тиждень мінімум, достатнє пиття та зменшення солі – це не просто поради, це реально працює

- наголошує лікарка.

А для людей, які мають схильність до набряків ніг, важливо уникати тривалого сидіння або стояння, робити паузи для руху, а за потреби – після консультації з фахівцем – використовувати компресійну білизну.

Чи можуть набряки врятувати вам життя?

Набряк – не діагноз, а симптом. А ще це сигнал від організму, яким тіло намагається повідомити про проблему, що зароджується. Організм говорить із людиною так, як уміє: через втому, біль, задишку, і… через набряки. Уміння вчасно помітити зміни, звернутися до лікаря та не займатися самолікуванням може стати критично важливим – і навіть врятувати життя. 

Інколи ж причина набряків криється не в хворобах серця, нирок і навіть не у венах. Є ще одна система, про яку багато хто взагалі не згадує, доки проблема не стає очевидною – лімфатична.

Лімфатична система: невидимий механізм, який може "поставити на стоп" весь організм

Наша лімфатична система працює тихо й непомітно, але її роль ключова: вона відповідає за відтік рідини і підтримання балансу в тканинах. Якщо ця система дає збій, може виникнути лімфедема – щільний, важкий набряк, який не минає після сну чи відпочинку і часто перетворюється на щоденний тягар для людини.

На відміну від ситуативних набряків, лімфедема не реагує на народні методи й не зникає після того, як людина починає пити більше або менше води. Вона потребує спеціальної терапії, компресійної підтримки та правильно підібраного фізичного навантаження. Чим раніше людина звернеться до фахівця, тим більша ймовірність уникнути ускладнень і зупинити можливе прогресування хвороби.

Лілія Подоляк

СуспільствоЗдоров'яПублікації