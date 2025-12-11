Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту

Отеки — один из самых частых симптомов, который люди игнорируют годами. Но именно они могут быть ранним признаком сердечной недостаточности, гормональных сбоев, нарушений работы почек или проблем с лимфатической системой. Несмотря на это, большинство объясняют припухлость лица или тяжесть ног вчерашними солеными огурцами или сидячим образом жизни. УНН узнал, почему отеки нельзя недооценивать и что они могут сказать о состоянии организма.

Большинство людей склонны недооценивать отеки, потому что считают, что они имеют бытовые причины. Однако в медицине эта тема гораздо шире и сложнее. Врачи разделяют отеки на два типа: ситуативные и постоянные. И если ситуативные отеки – те, что появляются на сутки, а затем исчезают без вмешательств – не несут в себе опасности, то постоянные – могут быть серьезным сигналом от нашего тела обратиться к врачу.

Причины отеков могут быть связаны как с болезнями, так и с особенностями образа жизни. Чаще всего проблемы кроются в малоподвижном режиме активности, чрезмерном потреблении соли и сахара, неправильном питании. А у женщин отеки часто зависят от периода менструального цикла - рассказывает врач Александра Шмуратко.

Важнейший признак опасного отека – его внезапность. Если припухлость появляется неожиданно, увеличивается быстро, сопровождается одышкой, усталостью или изменениями в мочеиспускании, это уже не "косметическая проблема". Врачи подчеркивают: именно такие отеки часто становятся первыми проявлениями сердечной недостаточности, почечных нарушений или венозных проблем. А односторонний отек конечности может указывать на тромбоз – состояние, которое требует немедленного обращения к врачу.

Базовые правила, которые уберегут от ситуативных отеков

Однако некоторые отеки действительно зависят от нашего образа жизни и напрямую не связаны с болезнями. Самый первый враг в этой истории – соль. И хотя все об этом знают, мало кто готов реально сокращать ее потребление. Однако врачи подчеркивают – изменения стоит начать с "тарелки".

Надо все есть недосоленным. Рецепторы приспособятся где-то за один-три месяца, но первый месяц будет казаться, что еда невкусная - объясняет доктор медицинских наук Елена Радченко.

Она также рекомендует убрать из жизни привычку досаливать блюда уже на столе – ведь в таком случае человек почти всегда пересаливает. А также советует ограничить продукты со скрытой солью: соленья, маринады, сельдь…

Важную роль играет и водный режим. По словам врачей, лучше всего ориентироваться на естественную потребность организма: приблизительное количество выпитой жидкости должно соответствовать ее выведению. Это помогает избегать как задержки жидкости, так и обезвоживания – двух состояний, которые могут одинаково провоцировать отеки. Врач Александра Шмуратко подчеркивает, что рациональное питание, физическая активность и адекватный водный баланс имеют значительно большее влияние, чем многие представляют.

Рациональное питание по принципу гарвардской тарелки, регулярная физическая нагрузка 150 минут в неделю минимум, достаточное питье и уменьшение соли – это не просто советы, это реально работает - подчеркивает врач.

А для людей, имеющих склонность к отекам ног, важно избегать длительного сидения или стояния, делать паузы для движения, а при необходимости – после консультации со специалистом – использовать компрессионное белье.

Могут ли отеки спасти вам жизнь?

Отек – не диагноз, а симптом. А еще это сигнал от организма, которым тело пытается сообщить о зарождающейся проблеме. Организм говорит с человеком так, как умеет: через усталость, боль, одышку, и… через отеки. Умение вовремя заметить изменения, обратиться к врачу и не заниматься самолечением может стать критически важным – и даже спасти жизнь.

Иногда же причина отеков кроется не в болезнях сердца, почек и даже не в венах. Есть еще одна система, о которой многие вообще не вспоминают, пока проблема не становится очевидной – лимфатическая.

Лимфатическая система: невидимый механизм, который может "поставить на стоп" весь организм

Наша лимфатическая система работает тихо и незаметно, но ее роль ключевая: она отвечает за отток жидкости и поддержание баланса в тканях. Если эта система дает сбой, может возникнуть лимфедема – плотный, тяжелый отек, который не проходит после сна или отдыха и часто превращается в ежедневное бремя для человека.

В отличие от ситуативных отеков, лимфедема не реагирует на народные методы и не исчезает после того, как человек начинает пить больше или меньше воды. Она требует специальной терапии, компрессионной поддержки и правильно подобранной физической нагрузки. Чем раньше человек обратится к специалисту, тем больше вероятность избежать осложнений и остановить возможное прогрессирование болезни.