$42.280.10
49.220.12
ukenru
Эксклюзив
08:43 • 1068 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
07:59 • 4252 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения РФ в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Эксклюзив
07:38 • 8454 просмотра
Украинцы отказываются от сдобных булочек и пшеничного хлеба: рынок переориентируется на простые рецептуры
10 декабря, 21:59 • 19006 просмотра
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
10 декабря, 18:59 • 34241 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
10 декабря, 17:30 • 33011 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
10 декабря, 17:11 • 34004 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
10 декабря, 16:59 • 29847 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
10 декабря, 14:44 • 27435 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
10 декабря, 14:20 • 34296 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2.7м/с
90%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Кремль заманивает россиян на войну против Украины кредитными каникулами - ЦПД11 декабря, 00:08 • 11156 просмотра
На Закарпатье горел монастырь московского патриархата: что известноPhoto11 декабря, 01:49 • 15920 просмотра
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет: сколько достанется Украине11 декабря, 02:22 • 12700 просмотра
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Чернобыльской катастрофе: против проголосовали Россия и США11 декабря, 02:57 • 19845 просмотра
В российском Великом Новгороде атакован крупный химический завод: что известноVideo04:03 • 15729 просмотра
публикации
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
08:43 • 1068 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 27482 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 29065 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения10 декабря, 13:56 • 35491 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 42627 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Одесская область
Село
Реклама
УНН Lite
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 16791 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 22546 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 19055 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 26926 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 36815 просмотра
Актуальное
Техника
9К720 Искандер
Шахед-136
Дія (сервис)
Тесла Модель Y

Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту

Киев • УНН

 • 1084 просмотра

Отеки, которые часто игнорируются, могут быть ранним признаком сердечной недостаточности, гормональных сбоев, проблем с почками или лимфатической системой. Важно различать ситуативные и постоянные отеки, поскольку последние требуют немедленной консультации с врачом.

Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту

Отеки — один из самых частых симптомов, который люди игнорируют годами. Но именно они могут быть ранним признаком сердечной недостаточности, гормональных сбоев, нарушений работы почек или проблем с лимфатической системой. Несмотря на это, большинство объясняют припухлость лица или тяжесть ног вчерашними солеными огурцами или сидячим образом жизни. УНН узнал, почему отеки нельзя недооценивать и что они могут сказать о состоянии организма. 

Большинство людей склонны недооценивать отеки, потому что считают, что они имеют бытовые причины. Однако в медицине эта тема гораздо шире и сложнее. Врачи разделяют отеки на два типа: ситуативные и постоянные. И если ситуативные отеки – те, что появляются на сутки, а затем исчезают без вмешательств – не несут в себе опасности, то постоянные – могут быть серьезным сигналом от нашего тела обратиться к врачу. 

Причины отеков могут быть связаны как с болезнями, так и с особенностями образа жизни. Чаще всего проблемы кроются в малоподвижном режиме активности, чрезмерном потреблении соли и сахара, неправильном питании. А у женщин отеки часто зависят от периода менструального цикла

- рассказывает врач Александра Шмуратко.

Важнейший признак опасного отека – его внезапность. Если припухлость появляется неожиданно, увеличивается быстро, сопровождается одышкой, усталостью или изменениями в мочеиспускании, это уже не "косметическая проблема". Врачи подчеркивают: именно такие отеки часто становятся первыми проявлениями сердечной недостаточности, почечных нарушений или венозных проблем. А односторонний отек конечности может указывать на тромбоз – состояние, которое требует немедленного обращения к врачу. 

Базовые правила, которые уберегут от ситуативных отеков

Однако некоторые отеки действительно зависят от нашего образа жизни и напрямую не связаны с болезнями. Самый первый враг в этой истории – соль. И хотя все об этом знают, мало кто готов реально сокращать ее потребление. Однако врачи подчеркивают – изменения стоит начать с "тарелки". 

Надо все есть недосоленным. Рецепторы приспособятся где-то за один-три месяца, но первый месяц будет казаться, что еда невкусная

- объясняет доктор медицинских наук Елена Радченко.

Она также рекомендует убрать из жизни привычку досаливать блюда уже на столе – ведь в таком случае человек почти всегда пересаливает. А также советует ограничить продукты со скрытой солью: соленья, маринады, сельдь…

Важную роль играет и водный режим. По словам врачей, лучше всего ориентироваться на естественную потребность организма: приблизительное количество выпитой жидкости должно соответствовать ее выведению. Это помогает избегать как задержки жидкости, так и обезвоживания – двух состояний, которые могут одинаково провоцировать отеки. Врач Александра Шмуратко подчеркивает, что рациональное питание, физическая активность и адекватный водный баланс имеют значительно большее влияние, чем многие представляют.

Рациональное питание по принципу гарвардской тарелки, регулярная физическая нагрузка 150 минут в неделю минимум, достаточное питье и уменьшение соли – это не просто советы, это реально работает

- подчеркивает врач.

А для людей, имеющих склонность к отекам ног, важно избегать длительного сидения или стояния, делать паузы для движения, а при необходимости – после консультации со специалистом – использовать компрессионное белье.

Могут ли отеки спасти вам жизнь?

Отек – не диагноз, а симптом. А еще это сигнал от организма, которым тело пытается сообщить о зарождающейся проблеме. Организм говорит с человеком так, как умеет: через усталость, боль, одышку, и… через отеки. Умение вовремя заметить изменения, обратиться к врачу и не заниматься самолечением может стать критически важным – и даже спасти жизнь. 

Иногда же причина отеков кроется не в болезнях сердца, почек и даже не в венах. Есть еще одна система, о которой многие вообще не вспоминают, пока проблема не становится очевидной – лимфатическая.

Лимфатическая система: невидимый механизм, который может "поставить на стоп" весь организм

Наша лимфатическая система работает тихо и незаметно, но ее роль ключевая: она отвечает за отток жидкости и поддержание баланса в тканях. Если эта система дает сбой, может возникнуть лимфедема – плотный, тяжелый отек, который не проходит после сна или отдыха и часто превращается в ежедневное бремя для человека.

В отличие от ситуативных отеков, лимфедема не реагирует на народные методы и не исчезает после того, как человек начинает пить больше или меньше воды. Она требует специальной терапии, компрессионной поддержки и правильно подобранной физической нагрузки. Чем раньше человек обратится к специалисту, тем больше вероятность избежать осложнений и остановить возможное прогрессирование болезни.

Лилия Подоляк

ОбществоЗдоровьепубликации