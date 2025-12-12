$42.270.01
Украина готова согласиться на демилитаризованную зону на Донбассе - Le Monde

Киев • УНН

 • 1238 просмотра

Украина готова согласиться на создание демилитаризованной зоны на Донбассе как уступку для прекращения войны. Эта уступка имеет поддержку европейских лидеров и включена в пересмотренный мирный план США.

Украина готова согласиться на демилитаризованную зону на Донбассе - Le Monde

Украина готова согласиться на демилитаризованную зону на Донбассе в качестве уступки для прекращения войны, сообщает Le Monde, пишет УНН.

Детали

"С опущенным взглядом и приглушенным голосом канцлер Германии Фридрих Мерц в четверг, 11 декабря, признал, что Украина теперь "готова" согласиться на территориальные уступки", - пишет издание. Как сообщает Le Monde, "Киев согласился на один из главных пунктов переговоров с Соединенными Штатами и россией, согласившись на создание демилитаризованной зоны на Донбассе". Уступка, как указано, "имеет поддержку европейских лидеров", которые стремятся положить конец войне.

"Уступка была включена в пересмотренный мирный план США, подготовленный Президентом Украины Владимиром Зеленским и переданный президенту США Дональду Трампу в среду вечером". Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Мерц участвовали в разработке предложения, подтвердил канцлер Германии.

Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины11.12.2025, 13:00 • 17268 просмотров

"По мнению Киева, демилитаризованная зона потребует отвода как украинских, так и российских войск с обеих сторон нынешней линии фронта на Донбассе. Стратегически важный регион, промышленный бассейн, которого россия добивается с 2014 года, затем может быть передан под надзор международных сил, включая США, чтобы предотвратить дальнейшую российскую агрессию", - говорится в публикации.

"Демилитаризованная зона должна существовать по обе стороны линии разграничения", - заявил Le Monde "украинский переговорщик" Михаил Подоляк. "Нам нужно будет логически и юридически определить, следует ли вывести все виды вооружения, или только тяжелое вооружение. Чтобы предотвратить возможные нарушения, представители мониторинговых миссий и иностранного контингента должны будут присутствовать, чтобы обеспечить соблюдение согласованных принципов и договоренностей, - сказал он. - Это естественный формат для прекращения конфликта, зная, что часть территории, к сожалению, останется под фактической российской оккупацией, и что линия разграничения будет установлена в любом случае".

"Мониторинг выполнения соглашений"

"Необходимо четко и точно определить, какие роли и миссии будут возложены на третьи стороны", - добавил Подоляк, отметив, что украинцы "в идеале" хотели бы, чтобы США участвовали в этих силах для надзора для обеспечения "мониторинга, разведки, надзора за применением соглашений, надзора за отсутствием несанкционированных перемещений войск и надзора за соблюдением линии разграничения".

Как отмечает издание, этот подход напоминает демилитаризованную зону (ДМЗ), установленную между Северной и Южной Кореей в рамках перемирия между двумя странами в 1953 году - с тех пор ни одного мирного договора не было подписано. В корейском случае ДМЗ имеет ширину около четырех километров и длину 250 километров вдоль границы. В Украине зона была бы намного длиннее и глубже.

"Территориальная уступка является болезненной для Зеленского, но она призвана помочь ему избежать полного отказа, как москва требовала месяцами, от частей Донбасса, не оккупированных россией, которые составляют 25% только Донецкой области. Это требование кремля остается абсолютной красной линией для Зеленского, осознавая сопротивление как украинских военных, так и общественности любой форме капитуляции", - говорится в публикации.

В понедельник Зеленский повторил, что он не имеет ни "юридического", ни "морального" права уступать украинскую территорию. Любое соглашение между Украиной и россией относительно контроля над восточными регионами должно быть "справедливым" и подтвержденным либо "выборами", либо "референдумом" в Украине, уточнил Зеленский в четверг. Результат любого такого голосования далеко не определен: хотя украинцы истощены и травмированы войной, они остаются глубоко привязаны к территориальному суверенитету своей страны, отмечает издание.

Зеленский рассматривает проведение референдума по Донбассу на фоне давления США - Bloomberg12.12.25, 01:00 • 10922 просмотра

"Финансирование реконструкции"

"Документ, отправленный в США, содержит три части", пояснил Подоляк. "Первая касается завершения самой войны и изложена примерно в 20 пунктах. Вторая подробно описывает создание европейской архитектуры безопасности на послевоенный период, включая вопросы гарантий безопасности, направленных на сдерживание россии от начала новых наступательных действий после потенциального прекращения огня", - пишет издание.

"Третий раздел сосредоточен на реконструкции Украины: восстановлении ее экономики и восстановлении ее обороноспособности", - отмечает издание. "Агрессор должен внести свой вклад в финансирование реконструкции. Это обязательный элемент для прекращения войны. В противном случае агрессор будет чувствовать, что он только выиграл от конфликта, и не будет никакого сдерживающего фактора", - предупредил Подоляк.

Уступки, на которые согласился Зеленский, - это трудные решения. Две части о гарантиях безопасности и реконструкции – это как утешительные призы, которые помогают проглотить пилюлю

- сказал европейский дипломат.

Как пишет издание, "контрпредложение имеет целью поощрить Трампа занять более позитивную позицию в отношении Киева и европейских столиц". В среду, во время телефонного разговора с лидерами так называемой E3 (Франция, Германия и Великобритания), Трамп "выглядел раздраженным застоем переговоров, в чем он обвинил Украину и Европу, игнорируя непоколебимость россии", отмечает издание. Он был "грубым", сказал один из участников.

Рождественский ультиматум

Трамп также раскритиковал отсутствие президентских выборов в Украине, которым помешали российские бомбардировки. "Это уже не демократия", - заявил миллиардер. "Если Соединенные Штаты и Европа помогут обеспечить безопасность, гарантировать избирательные права и профинансировать процесс, тогда Украина готова организовать выборы, - ответил Подоляк. - Нет никакого препятствия, кроме самой войны. Зеленский всегда готов к политической конкуренции и дебатам относительно будущего страны".

Зеленский: для выборов нужно прекращение огня, США могут помочь в переговорах с рф по этому поводу12.12.25, 08:19 • 2284 просмотра

"Оценит ли американский президент шаги Украины в его направлении?" задается вопросом издание. В четверг Зеленский заявил, что Вашингтон предлагает создать "свободную экономическую зону" и демилитаризованную территорию на востоке Украины, добавив, что американская сторона рассматривает возможность вывода российских войск с севера Украины, но позволит им остаться на юге.

Чтобы согласовать различные позиции, в субботу в Париже может состояться встреча представителей США, Франции, Великобритании, Германии и Украины. Мерц предложил, чтобы лидеры встретились с Трампом в Берлине через два дня. Совершит ли миллиардер эту поездку? "Посмотрим, что принесет будущее", - сказал он в среду, добавив, что не хочет "тратить свое время".

США, Украина и европейские страны проведут встречу в субботу, чтобы обсудить мирный план Трампа11.12.25, 17:36 • 3210 просмотров

"Трамп, который, вопреки исторической реальности, обвиняет Украину в войне, поставил Киеву рождественский ультиматум. Этот искусственный срок создал ощущение срочности", - пишет издание. Но "Зеленский не поддается давлению Америки", заявил глава комитета украинского парламента по иностранным делам Александр Мережко. "Если Трамп нас покинет, его будут считать Чемберленом", – сказал он, имея в виду британского премьер-министра, который подписал Мюнхенское соглашение и получил прозвище "виновника" в своей стране. Мережко отметил, что, по его мнению, несмотря на все усилия Украины, никакого соглашения с владимиром путиным никогда не будет возможно достичь: "Украинцы хотят жить, а путин хочет нас убить", - подытожил украинский законодатель.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Военное положение
Война в Украине
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Михаил Подоляк
Франция
Великобритания
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина