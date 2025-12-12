Зеленский: для выборов нужно прекращение огня, США могут помочь в переговорах с рф по этому поводу

$42.280.10
49.220.12
ukenru
01:09 • 9652 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 22556 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
11 декабря, 17:00 • 31133 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 28954 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 31063 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 41771 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 21367 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 21577 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11 декабря, 11:58 • 17093 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11 декабря, 11:00 • 17205 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
92%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В ЕС согласовали механизм долгосрочного замораживания российских активов – СМИ11 декабря, 21:17 • 4348 просмотра
Зеленский рассматривает проведение референдума по Донбассу на фоне давления США - Bloomberg11 декабря, 23:00 • 2894 просмотра
План "Б": Орбан готовит изменение Конституции Венгрии для получения президентских полномочий в случае поражения на выборах - Bloomberg02:14 • 6690 просмотра
Фицо заявил, что Словакия будет блокировать финансирование военных нужд Украины03:58 • 5252 просмотра
В РФ фактически отклонили семь пунктов мирного плана США, включая территориальный обмен и гарантии безопасности - ISW04:30 • 7014 просмотра
публикации
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 41771 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 48590 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 49201 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 60013 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 60649 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Хакан Фидан
Лавров Сергей Викторович
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Беларусь
Венесуэла
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 30463 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 32989 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 38347 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 34428 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 42836 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
ЧатГПТ
The Economist
FIFA (серия видеоигр)

Зеленский: для выборов нужно прекращение огня, США могут помочь в переговорах с рф по этому поводу

Киев • УНН

 • 964 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к выборам при условии прекращения огня. Он подчеркнул, что США могут помочь в переговорах с Россией по этому поводу.

Зеленский: для выборов нужно прекращение огня, США могут помочь в переговорах с рф по этому поводу

Президент Украины Владимир Зеленский указал, что Украина "готова к проведению выборов, но для этого необходимо обеспечить прекращение огня", и именно Америка может помочь с этим больше всего и должна поговорить с российской стороной по этому поводу. Об этом он сказал по итогам заседания Коалиции желающих 11 декабря, пишет УНН со ссылкой на Офис Президента.

И именно Америка может помочь с этим больше всего. Если сейчас возникает потребность в выборах, должно быть прекращение огня - по меньшей мере на период избирательного процесса и голосования. Это то, что нужно обсуждать. Откровенно говоря, мы здесь, в Украине, считаем, что Америка должна поговорить с российской стороной по этому поводу

- подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп снова призвал Украину провести выборы, заявив, что в стране давно не было выборов.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина