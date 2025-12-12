Зеленский: для выборов нужно прекращение огня, США могут помочь в переговорах с рф по этому поводу

Президент Украины Владимир Зеленский указал, что Украина "готова к проведению выборов, но для этого необходимо обеспечить прекращение огня", и именно Америка может помочь с этим больше всего и должна поговорить с российской стороной по этому поводу. Об этом он сказал по итогам заседания Коалиции желающих 11 декабря, пишет УНН со ссылкой на Офис Президента.

И именно Америка может помочь с этим больше всего. Если сейчас возникает потребность в выборах, должно быть прекращение огня - по меньшей мере на период избирательного процесса и голосования. Это то, что нужно обсуждать. Откровенно говоря, мы здесь, в Украине, считаем, что Америка должна поговорить с российской стороной по этому поводу - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп снова призвал Украину провести выборы, заявив, что в стране давно не было выборов.