Зеленський: для виборів потрібне припинення вогню, США можуть допомогти у переговорах з рф щодо цього

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що Україна "готова до проведення виборів, але для цього необхідно забезпечити припинення вогню", і саме Америка може допомогти із цим найбільше і має поговорити з російською стороною щодо цього. Про це він сказав за підсумками засідання Коаліції охочих 11 грудня, пише УНН з посиланням на Офіс Президента.

І саме Америка може допомогти із цим найбільше. Якщо зараз виникає потреба у виборах, має бути припинення вогню - щонайменше на період виборчого процесу та голосування. Це те, що потрібно обговорювати. Відверто кажучи, ми тут, в Україні, вважаємо, що Америка повинна поговорити з російською стороною щодо цього - наголосив Зеленський.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп знову закликав Україну провести вибори, заявивши, що в країні давно не було виборів.