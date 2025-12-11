$42.280.10
Ексклюзив
14:13
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
13:51
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
13:44
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
12:12
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11:59
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11:58
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11:00
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
10:29
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
11 грудня, 08:43
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
11 грудня, 07:59
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Популярнi новини
Китай запустив потужний корабель-носій дронів, демонструючи свою майстерність11 грудня, 06:28 • 5870 перегляди
Дрони атакували ТЕЦ у смоленській області, яка забезпечує оборонну промисловість рф - ЦПД10:02 • 14432 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11:09 • 12471 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11:11 • 23293 перегляди
ЗСУ вивісили прапор України у Покровську: оборона міста триваєVideo11:42 • 12789 перегляди
Публікації
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
13:44
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11:11 • 23341 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 45844 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 47149 перегляди
УНН Lite
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11:09 • 12503 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 25236 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 30895 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 26865 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 35455 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку

Київ • УНН

 • 1874 перегляди

Президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко розповів, що український ринок хлібобулочних виробів входить у 2026 рік із високою невизначеністю. Ціна на хліб простої рецептури залишиться відносно стабільною, тоді як високомаржинальні вироби можуть подорожчати на 10-15% або більш ніж на 20% у разі загострення військових дій чи значних перебоїв в енергопостачанні.

На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку

Український ринок хлібобулочних виробів входить у 2026 рік із високою невизначеністю: виробники попереджають про можливе подорожчання, але його масштаби залежать від факторів, які важко передбачити. Про те, яких цін на хліб очікувати у 2026 році, розповів журналісту УНН президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко.

Український хлібний ринок продовжує перебудовуватися після цінових коливань та зміни споживчих звичок. Та навіть попри це, як зазначає Юрій Дученко, частина хлібної продукції, зокрема, простої рецептури, може зберегти відносну цінову стійкість.

Якщо нинішні негативні тенденції збережуться, ціна хліба в Україні зростатиме. Проте високий рівень невизначеності не дозволяє встановити точні межі цього зростання. За прогнозами Асоціації, у 2026 році ціна на хліб простої рецептури залишиться відносно стабільною

- зазначає Юрій Дученко.

Водночас виробники стикаються з постійними викликами, які безпосередньо впливають на собівартість хлібної продукції. Саме тому, як зазначає представник Всеукраїнської асоціації пекарів, енергетична стабільність і ситуація на фронті стануть ключовими факторами ціноутворення.

Високомаржинальні вироби можуть подорожчати на 10-15% за помірного сценарію або більш ніж на 20% у разі загострення військових дій чи значних перебоїв в енергопостачанні

- наголошує президент Всеукраїнської асоціації пекарів.

Галузь продовжує працювати в умовах нестабільності, що ускладнює виробництво.

"Варто пам’ятати, що ситуація залишається непередбачуваною та може швидко змінюватися як у позитивний, так і в негативний бік. Тому галузь працює в умовах максимальної адаптивності, реагуючи на кожну зміну середовища" - підкреслює Дученко.

Ситуація на ринку може змінюватися під впливом багатьох чинників, частина з яких не піддається прогнозуванню. Саме тому прогнози експерта залишаються максимально обережними.

"Будь-які прогнози – умовні та залежать від безпекової, енергетичної й економічної стабільності. Ми уважно стежимо за динамікою, але ризики залишаються високими", – підсумував президент Всеукраїнської асоціації пекарів

У 2025 році ринок хлібобулочних виробів переживає відчутні зміни: попит на здобні та кондитерські вироби падає, як і на пшеничний хліб, натомість зростає попит на хліб із простою рецептурою та житньо-пшеничні сорти.

Алла Кіосак

