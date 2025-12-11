На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку

Український ринок хлібобулочних виробів входить у 2026 рік із високою невизначеністю: виробники попереджають про можливе подорожчання, але його масштаби залежать від факторів, які важко передбачити. Про те, яких цін на хліб очікувати у 2026 році, розповів журналісту УНН президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко.

Український хлібний ринок продовжує перебудовуватися після цінових коливань та зміни споживчих звичок. Та навіть попри це, як зазначає Юрій Дученко, частина хлібної продукції, зокрема, простої рецептури, може зберегти відносну цінову стійкість.

Якщо нинішні негативні тенденції збережуться, ціна хліба в Україні зростатиме. Проте високий рівень невизначеності не дозволяє встановити точні межі цього зростання. За прогнозами Асоціації, у 2026 році ціна на хліб простої рецептури залишиться відносно стабільною - зазначає Юрій Дученко.

Водночас виробники стикаються з постійними викликами, які безпосередньо впливають на собівартість хлібної продукції. Саме тому, як зазначає представник Всеукраїнської асоціації пекарів, енергетична стабільність і ситуація на фронті стануть ключовими факторами ціноутворення.

Високомаржинальні вироби можуть подорожчати на 10-15% за помірного сценарію або більш ніж на 20% у разі загострення військових дій чи значних перебоїв в енергопостачанні - наголошує президент Всеукраїнської асоціації пекарів.

Галузь продовжує працювати в умовах нестабільності, що ускладнює виробництво.

"Варто пам’ятати, що ситуація залишається непередбачуваною та може швидко змінюватися як у позитивний, так і в негативний бік. Тому галузь працює в умовах максимальної адаптивності, реагуючи на кожну зміну середовища" - підкреслює Дученко.

Ситуація на ринку може змінюватися під впливом багатьох чинників, частина з яких не піддається прогнозуванню. Саме тому прогнози експерта залишаються максимально обережними.

"Будь-які прогнози – умовні та залежать від безпекової, енергетичної й економічної стабільності. Ми уважно стежимо за динамікою, але ризики залишаються високими", – підсумував президент Всеукраїнської асоціації пекарів

Нагадаємо

У 2025 році ринок хлібобулочних виробів переживає відчутні зміни: попит на здобні та кондитерські вироби падає, як і на пшеничний хліб, натомість зростає попит на хліб із простою рецептурою та житньо-пшеничні сорти.