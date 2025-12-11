$42.280.10
49.220.12
ukenru
Эксклюзив
14:13 • 552 просмотра
На сколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
13:51 • 1472 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
13:44 • 5040 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
12:12 • 7580 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11:59 • 12495 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11:58 • 12788 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11:00 • 14081 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
10:29 • 15580 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Эксклюзив
08:43 • 32791 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
11 декабря, 07:59 • 21431 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.1м/с
93%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Китай запустил мощный корабль-носитель дронов, демонстрируя свое мастерство11 декабря, 06:28 • 4528 просмотра
Дроны атаковали ТЭЦ в смоленской области, которая обеспечивает оборонную промышленность рф - ЦПД10:02 • 13284 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11:09 • 11233 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11:11 • 21222 просмотра
ВСУ вывесили флаг Украины в Покровске: оборона города продолжаетсяVideo11:42 • 11678 просмотра
публикации
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
13:44 • 5048 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11:11 • 21369 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
08:43 • 32792 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 44849 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 46147 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Фридрих Мерц
Барт Де Вевер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Киевская область
Село
Реклама
УНН Lite
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11:09 • 11340 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 24703 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 30400 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 26395 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 34917 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Хранитель
Дипломатка

На сколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка

Киев • УНН

 • 554 просмотра

Президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дудченко рассказал, что украинский рынок хлебобулочных изделий входит в 2026 год с высокой неопределенностью. Цена на хлеб простой рецептуры останется относительно стабильной, тогда как высокомаржинальные изделия могут подорожать на 10-15% или более чем на 20% в случае обострения военных действий или значительных перебоев в энергоснабжении.

На сколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка

Украинский рынок хлебобулочных изделий входит в 2026 год с высокой неопределенностью: производители предупреждают о возможном подорожании, но его масштабы зависят от факторов, которые трудно предсказать. О том, каких цен на хлеб ожидать в 2026 году, рассказал журналисту УНН президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко.

Украинский хлебный рынок продолжает перестраиваться после ценовых колебаний и изменения потребительских привычек. Но даже несмотря на это, как отмечает Юрий Дудченко, часть хлебной продукции, в частности, простой рецептуры, может сохранить относительную ценовую устойчивость.

Если нынешние негативные тенденции сохранятся, цена хлеба в Украине будет расти. Однако высокий уровень неопределенности не позволяет установить точные границы этого роста. По прогнозам Ассоциации, в 2026 году цена на хлеб простой рецептуры останется относительно стабильной

- отмечает Юрий Дудченко.

В то же время производители сталкиваются с постоянными вызовами, которые непосредственно влияют на себестоимость хлебной продукции. Именно поэтому, как отмечает представитель Всеукраинской ассоциации пекарей, энергетическая стабильность и ситуация на фронте станут ключевыми факторами ценообразования.

Высокомаржинальные изделия могут подорожать на 10-15% при умеренном сценарии или более чем на 20% в случае обострения военных действий или значительных перебоев в энергоснабжении

- подчеркивает президент Всеукраинской ассоциации пекарей.

Отрасль продолжает работать в условиях нестабильности, что усложняет производство.

"Стоит помнить, что ситуация остается непредсказуемой и может быстро меняться как в положительную, так и в отрицательную сторону. Поэтому отрасль работает в условиях максимальной адаптивности, реагируя на каждое изменение среды" - подчеркивает Дудченко.

Ситуация на рынке может меняться под влиянием многих факторов, часть из которых не поддается прогнозированию. Именно поэтому прогнозы эксперта остаются максимально осторожными.

"Любые прогнозы – условны и зависят от безопасности, энергетической и экономической стабильности. Мы внимательно следим за динамикой, но риски остаются высокими", – подытожил президент Всеукраинской ассоциации пекарей

Напомним

В 2025 году рынок хлебобулочных изделий переживает ощутимые изменения: спрос на сдобные и кондитерские изделия падает, как и на пшеничный хлеб, зато растет спрос на хлеб с простой рецептурой и ржано-пшеничные сорта.

Алла Киосак

ЭкономикаФинансы
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Тренд
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Украина