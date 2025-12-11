На сколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка

Украинский рынок хлебобулочных изделий входит в 2026 год с высокой неопределенностью: производители предупреждают о возможном подорожании, но его масштабы зависят от факторов, которые трудно предсказать. О том, каких цен на хлеб ожидать в 2026 году, рассказал журналисту УНН президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко.

Украинский хлебный рынок продолжает перестраиваться после ценовых колебаний и изменения потребительских привычек. Но даже несмотря на это, как отмечает Юрий Дудченко, часть хлебной продукции, в частности, простой рецептуры, может сохранить относительную ценовую устойчивость.

Если нынешние негативные тенденции сохранятся, цена хлеба в Украине будет расти. Однако высокий уровень неопределенности не позволяет установить точные границы этого роста. По прогнозам Ассоциации, в 2026 году цена на хлеб простой рецептуры останется относительно стабильной - отмечает Юрий Дудченко.

В то же время производители сталкиваются с постоянными вызовами, которые непосредственно влияют на себестоимость хлебной продукции. Именно поэтому, как отмечает представитель Всеукраинской ассоциации пекарей, энергетическая стабильность и ситуация на фронте станут ключевыми факторами ценообразования.

Высокомаржинальные изделия могут подорожать на 10-15% при умеренном сценарии или более чем на 20% в случае обострения военных действий или значительных перебоев в энергоснабжении - подчеркивает президент Всеукраинской ассоциации пекарей.

Отрасль продолжает работать в условиях нестабильности, что усложняет производство.

"Стоит помнить, что ситуация остается непредсказуемой и может быстро меняться как в положительную, так и в отрицательную сторону. Поэтому отрасль работает в условиях максимальной адаптивности, реагируя на каждое изменение среды" - подчеркивает Дудченко.

Ситуация на рынке может меняться под влиянием многих факторов, часть из которых не поддается прогнозированию. Именно поэтому прогнозы эксперта остаются максимально осторожными.

"Любые прогнозы – условны и зависят от безопасности, энергетической и экономической стабильности. Мы внимательно следим за динамикой, но риски остаются высокими", – подытожил президент Всеукраинской ассоциации пекарей

Напомним

В 2025 году рынок хлебобулочных изделий переживает ощутимые изменения: спрос на сдобные и кондитерские изделия падает, как и на пшеничный хлеб, зато растет спрос на хлеб с простой рецептурой и ржано-пшеничные сорта.