Фіцо заявив, що Словаччина блокуватиме фінансування військових потреб України

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо за жодних умов не підтримає пропозицію Європейської комісії щодо надання Україні репараційної позики за рахунок заморожених російських активів, якщо ці кошти будуть спрямовані на військові потреби. Про це він заявив під час виступу у парламенті країни, повідомляє УНН.

Деталі

За словами Фіцо, він направив офіційного листа голові Європейської ради Антоніу Кошті, в якому попередив, що на майбутньому засіданні лідерів Євросоюзу блокуватиме будь-які рішення, які передбачають фінансування військових потреб України на 2026-2027 роки.

Я чітко і однозначно висловлюю свою позицію щодо військового конфлікту в Україні. Цей конфлікт не має військового вирішення. Стратегія ЄС щодо конфлікту є неправильною і неефективною, а продовження війни є лише безглуздим вбивством без зміцнення позиції України в разі мирних переговорів - сказав глава словацького уряду.

Він додав, що за жодних умов не підтримає "жодного рішення про фінансування військових потреб України, у якому мала б брати участь Словацька Республіка", але при цьому поважає "суверенне право кожної держави-члена ЄС ухвалювати рішення з цього питання".

Нагадаємо

У листопаді прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про підтримку американського "мирного плану" щодо України, вважаючи, що росія вийде з нього переможцем. Він зазначив, що нинішній варіант менш вигідний для України, ніж у 2022 році, але може швидко припинити бойові дії.

Фіцо: Словаччина готує позов до суду на ЄС через припинення постачання російського газу