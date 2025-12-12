Фіцо заявив, що Словаччина блокуватиме фінансування військових потреб України

$42.280.10
49.220.12
ukenru
01:09 • 3670 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 16054 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
11 грудня, 17:00 • 24872 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
11 грудня, 14:13 • 24899 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
11 грудня, 13:51 • 27802 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 37572 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
11 грудня, 12:12 • 20193 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11 грудня, 11:59 • 21276 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11 грудня, 11:58 • 16902 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11 грудня, 11:00 • 17028 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
93%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Шукають гроші на війну: тарифи на комунальні послуги в росії зростуть на 18%11 грудня, 18:15 • 2976 перегляди
Світом шириться нова хвиля грипу: медики стурбовані штамом H3N211 грудня, 18:32 • 4784 перегляди
Шторм у Сан-Паулу: сотні тисяч людей без світла та мільйонні втрати у Бразилії11 грудня, 18:53 • 3314 перегляди
Співробітники ТЦК в Одесі побили та хотіли мобілізувати захисника Маріуполя, який нещодавно був звільнений з полону11 грудня, 19:20 • 6248 перегляди
Справа про вбивство українки Заруцької у США: суддя розгляне психічний стан обвинуваченого11 грудня, 20:35 • 3480 перегляди
Публікації
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 37562 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 45865 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 46896 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 57823 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 58644 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Віктор Орбан
Сергій Лисак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Угорщина
Одеса
Реклама
УНН Lite
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 28349 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 31769 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 37207 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 33120 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 41769 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
ChatGPT
Економіст (журнал)
Соціальна мережа

Фіцо заявив, що Словаччина блокуватиме фінансування військових потреб України

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не підтримає пропозицію Єврокомісії щодо репараційної позики Україні за рахунок заморожених російських активів, якщо кошти підуть на військові потреби. Він направив листа голові Євроради Антоніу Кошті, попередивши про блокування рішень щодо фінансування військових потреб України на 2026-2027 роки.

Фіцо заявив, що Словаччина блокуватиме фінансування військових потреб України

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо за жодних умов не підтримає пропозицію Європейської комісії щодо надання Україні репараційної позики за рахунок заморожених російських активів, якщо ці кошти будуть спрямовані на військові потреби. Про це він заявив під час виступу у парламенті країни, повідомляє УНН.

Деталі

За словами Фіцо, він направив офіційного листа голові Європейської ради Антоніу Кошті, в якому попередив, що на майбутньому засіданні лідерів Євросоюзу блокуватиме будь-які рішення, які передбачають фінансування військових потреб України на 2026-2027 роки.

Я чітко і однозначно висловлюю свою позицію щодо військового конфлікту в Україні. Цей конфлікт не має військового вирішення. Стратегія ЄС щодо конфлікту є неправильною і неефективною, а продовження війни є лише безглуздим вбивством без зміцнення позиції України в разі мирних переговорів

- сказав глава словацького уряду.

Він додав, що за жодних умов не підтримає "жодного рішення про фінансування військових потреб України, у якому мала б брати участь Словацька Республіка", але при цьому поважає "суверенне право кожної держави-члена ЄС ухвалювати рішення з цього питання".

Нагадаємо

У листопаді прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про підтримку американського "мирного плану" щодо України, вважаючи, що росія вийде з нього переможцем. Він зазначив, що нинішній варіант менш вигідний для України, ніж у 2022 році, але може швидко припинити бойові дії.

Фіцо: Словаччина готує позов до суду на ЄС через припинення постачання російського газу20.11.25, 03:31 • 4360 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Антоніу Кошта
Європейська комісія
Європейська рада
Роберт Фіцо
Європейський Союз
Словаччина
Україна