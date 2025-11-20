$42.090.03
ukenru
19 листопада, 18:10 • 20119 перегляди
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
19 листопада, 16:13 • 36712 перегляди
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
19 листопада, 16:01 • 31559 перегляди
У Міненерго з'явився тимчасовий очільник: хто отримав посаду Гринчук
19 листопада, 15:08 • 20135 перегляди
Для удару по Тернополю росіяни використали ракети Х-101 з іноземними комплектуючими – Повітряні силиPhoto
Ексклюзив
19 листопада, 14:24 • 43313 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
19 листопада, 14:04 • 23160 перегляди
Зеленський зустрінеться з представниками армії США у четвер на тлі отримання Києвом "сигналів" про план США щодо припинення війни - Reuters
19 листопада, 13:20 • 17279 перегляди
Високовольтну лінію живлення Запорізької АЕС відновили - Укренерго
19 листопада, 13:15 • 16692 перегляди
Кількість жертв нічної атаки рф у Тернополі зросла до 25, троє з них - дітиVideo
19 листопада, 12:10 • 16935 перегляди
Парламент звільнив Гринчук з посади міністра енергетики
Ексклюзив
19 листопада, 11:46 • 22475 перегляди
Ліцензія скандальної клініки Odrex під питанням: МОЗ формує комісію після смертей пацієнтів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Фіцо: Словаччина готує позов до суду на ЄС через припинення постачання російського газу

Київ • УНН

 • 306 перегляди

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розглядає можливість подати до суду на ЄС через плани припинити постачання російського газу з 2028 року. Словаччина та Угорщина критикують ці плани через залежність від російських енергоносіїв та побоювання щодо економічних наслідків.

Фіцо: Словаччина готує позов до суду на ЄС через припинення постачання російського газу

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Братислава розглядає можливість подати до суду на ЄС через плани припинити постачання російського газу з 2028 року внаслідок війни в Україні. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Деталі

Видання зазначає, що Словаччина та Угорщина різко критикують плани виконавчого органу ЄС щодо поступової відмови від російської енергетики, оскільки обидві країни все ще дуже залежать від поставок газу та нафти з рф та побоюються, що дорожчі альтернативи зашкодять їхній економіці.

Фіцо, який розійшовся з більшістю Європи через свою промосковську позицію, заявив у середу, що доручив своїм міністрам економіки, закордонних справ та юстиції проаналізувати варіанти подання до суду на ЄС за припинення постачання російського газу до Словаччини.

Наступного тижня уряд обговорить документ, у якому ми розглянемо можливість подання позову. Усе значною мірою залежатиме від того, як Європейська комісія виконає свої зобов'язання перед Словаччиною, які були дані та підписані безпосередньо президентом Європейської комісії

– сказав Фіцо у телеефірі.

Водночас політик не уточнив, на яку суму Словаччина може подати до суду на ЄС, а також не пояснив, на яких саме правових підставах.

Контекст

У вересні Словаччина та Угорщина заявили, що протистоятимуть тиску президента США Дональда Трампа щодо скорочення імпорту російської нафти та газу до забезпечення альтернативних постачальників.

Міністр економіки Словаччини Деніса Сакова та міністр уряду Угорщини Гергелі Гуляш підтвердили, що їхні країни не підуть на кроки, які загрожують їхній енергетичній безпеці.

Словаччина не підтримає використання активів рф для допомоги Україні - Фіцо08.11.25, 19:31 • 8179 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

