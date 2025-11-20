Фіцо: Словаччина готує позов до суду на ЄС через припинення постачання російського газу

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Братислава розглядає можливість подати до суду на ЄС через плани припинити постачання російського газу з 2028 року внаслідок війни в Україні. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Деталі

Видання зазначає, що Словаччина та Угорщина різко критикують плани виконавчого органу ЄС щодо поступової відмови від російської енергетики, оскільки обидві країни все ще дуже залежать від поставок газу та нафти з рф та побоюються, що дорожчі альтернативи зашкодять їхній економіці.

Фіцо, який розійшовся з більшістю Європи через свою промосковську позицію, заявив у середу, що доручив своїм міністрам економіки, закордонних справ та юстиції проаналізувати варіанти подання до суду на ЄС за припинення постачання російського газу до Словаччини.

Наступного тижня уряд обговорить документ, у якому ми розглянемо можливість подання позову. Усе значною мірою залежатиме від того, як Європейська комісія виконає свої зобов'язання перед Словаччиною, які були дані та підписані безпосередньо президентом Європейської комісії – сказав Фіцо у телеефірі.

Водночас політик не уточнив, на яку суму Словаччина може подати до суду на ЄС, а також не пояснив, на яких саме правових підставах.

Контекст

У вересні Словаччина та Угорщина заявили, що протистоятимуть тиску президента США Дональда Трампа щодо скорочення імпорту російської нафти та газу до забезпечення альтернативних постачальників.

Міністр економіки Словаччини Деніса Сакова та міністр уряду Угорщини Гергелі Гуляш підтвердили, що їхні країни не підуть на кроки, які загрожують їхній енергетичній безпеці.

