Фицо: Словакия готовит иск в суд на ЕС из-за прекращения поставок российского газа
Киев • УНН
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассматривает возможность подать в суд на ЕС из-за планов прекратить поставки российского газа с 2028 года. Словакия и Венгрия критикуют эти планы из-за зависимости от российских энергоносителей и опасений относительно экономических последствий.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава рассматривает возможность подать в суд на ЕС из-за планов прекратить поставки российского газа с 2028 года в результате войны в Украине. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.
Детали
Издание отмечает, что Словакия и Венгрия резко критикуют планы исполнительного органа ЕС по постепенному отказу от российской энергетики, поскольку обе страны все еще очень зависят от поставок газа и нефти из РФ и опасаются, что более дорогие альтернативы навредят их экономике.
Фицо, который разошелся с большинством Европы из-за своей промосковской позиции, заявил в среду, что поручил своим министрам экономики, иностранных дел и юстиции проанализировать варианты подачи в суд на ЕС за прекращение поставок российского газа в Словакию.
На следующей неделе правительство обсудит документ, в котором мы рассмотрим возможность подачи иска. Все в значительной степени будет зависеть от того, как Европейская комиссия выполнит свои обязательства перед Словакией, которые были даны и подписаны непосредственно президентом Европейской комиссии
В то же время политик не уточнил, на какую сумму Словакия может подать в суд на ЕС, а также не объяснил, на каких именно правовых основаниях.
Контекст
В сентябре Словакия и Венгрия заявили, что будут противостоять давлению президента США Дональда Трампа по сокращению импорта российской нефти и газа до обеспечения альтернативных поставщиков.
Министр экономики Словакии Дениса Сакова и министр правительства Венгрии Гергели Гуляш подтвердили, что их страны не пойдут на шаги, которые угрожают их энергетической безопасности.
