Фицо: Словакия готовит иск в суд на ЕС из-за прекращения поставок российского газа

19 ноября, 18:10 • 19937 просмотра
Встреча Зеленского и Уиткоффа в Турции отменена из-за «неприемлемого» плана США по прекращению войны - СМИ
19 ноября, 16:13 • 36241 просмотра
В Украине 20 ноября будут действовать графики: сколько очередей будут отключать
19 ноября, 16:01 • 31270 просмотра
У Минэнерго появился временный руководитель: кто получил должность Гринчук
Эксклюзив
19 ноября, 14:24 • 42966 просмотра
Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев
19 ноября, 14:04 • 23087 просмотра
Зеленский встретится с представителями армии США в четверг на фоне получения Киевом "сигналов" о плане США по прекращению войны - Reuters
19 ноября, 13:20 • 17231 просмотра
Высоковольтную линию питания Запорожской АЭС восстановили - Укрэнерго
19 ноября, 13:15 • 16660 просмотра
Число жертв ночной атаки рф в Тернополе возросло до 25, трое из них - детиVideo
19 ноября, 12:10 • 16916 просмотра
Парламент уволил Гринчук с должности министра энергетики
Эксклюзив
19 ноября, 11:46 • 22460 просмотра
Лицензия скандальной клиники Odrex под вопросом: Минздрав формирует комиссию после смертей пациентов
19 ноября, 11:37 • 19028 просмотра
Рада уволила Галущенко с должности министра юстиции
публикации
Эксклюзивы
Новый президент Мадагаскара обнаружил во дворце 300-килограммовый изумруд19 ноября, 17:10
Предприятия критической инфраструктуры могут присоединяться к системе ПВО - Шмыгаль19 ноября, 17:15
Стратегический удар для москвы: рф приостановила создание военно-морского пункта в Порт-Судане - разведка19 ноября, 17:23
Сокращение ВСУ, отказ от Донбасса: журналист раскрыл детали мирного плана США для Украины19 ноября, 17:38
Буданов назвал время, когда мирное соглашение с Россией может стать возможным21:59
Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев
Эксклюзив
19 ноября, 14:24 • 42963 просмотра
Как вернуть билет на поезд: подробная инструкция19 ноября, 14:12
Уютный десерт: 5 рецептов печенья, которое получится у каждого19 ноября, 12:04
Импорт газа из Греции: эксперт рассказал, что выгоднее и хватит ли поставок
Эксклюзив
19 ноября, 08:06 • 47934 просмотра
Больше года без реакции: почему Минздрав не проверяет клинику Odrex после смерти пациента и жалоб на действия врачей
Эксклюзив
19 ноября, 07:42 • 47671 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Денис Шмыгаль
Игорь Клименко
Украина
Соединённые Штаты
Тернополь
Турция
Белый дом
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн23:28
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом доме19 ноября, 07:49
Настоящий Slim Shady: Эминем подал в суд на австралийский пляжный бренд "Swim Shady"18 ноября, 16:06
Украинский юморист Андрей Рыбак обнаружил свое фото на обложке БДСМ-книги на Amazon: требует компенсацию18 ноября, 16:02
"Парасоциальный" стало словом 2025 года по версии Cambridge Dictionary: что это и при чем здесь селебрити и ИИ18 ноября, 10:16
Техника
Отопление
Социальная сеть
Х-101
MIM-104 Patriot

Фицо: Словакия готовит иск в суд на ЕС из-за прекращения поставок российского газа

Киев • УНН

 • 140 просмотра

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассматривает возможность подать в суд на ЕС из-за планов прекратить поставки российского газа с 2028 года. Словакия и Венгрия критикуют эти планы из-за зависимости от российских энергоносителей и опасений относительно экономических последствий.

Фицо: Словакия готовит иск в суд на ЕС из-за прекращения поставок российского газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава рассматривает возможность подать в суд на ЕС из-за планов прекратить поставки российского газа с 2028 года в результате войны в Украине. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

Издание отмечает, что Словакия и Венгрия резко критикуют планы исполнительного органа ЕС по постепенному отказу от российской энергетики, поскольку обе страны все еще очень зависят от поставок газа и нефти из РФ и опасаются, что более дорогие альтернативы навредят их экономике.

Фицо, который разошелся с большинством Европы из-за своей промосковской позиции, заявил в среду, что поручил своим министрам экономики, иностранных дел и юстиции проанализировать варианты подачи в суд на ЕС за прекращение поставок российского газа в Словакию.

На следующей неделе правительство обсудит документ, в котором мы рассмотрим возможность подачи иска. Все в значительной степени будет зависеть от того, как Европейская комиссия выполнит свои обязательства перед Словакией, которые были даны и подписаны непосредственно президентом Европейской комиссии

– сказал Фицо в телеэфире.

В то же время политик не уточнил, на какую сумму Словакия может подать в суд на ЕС, а также не объяснил, на каких именно правовых основаниях.

Контекст

В сентябре Словакия и Венгрия заявили, что будут противостоять давлению президента США Дональда Трампа по сокращению импорта российской нефти и газа до обеспечения альтернативных поставщиков.

Министр экономики Словакии Дениса Сакова и министр правительства Венгрии Гергели Гуляш подтвердили, что их страны не пойдут на шаги, которые угрожают их энергетической безопасности.

Словакия не поддержит использование активов рф для помощи Украине - Фицо08.11.25, 19:31 • 8179 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Европейская комиссия
Роберт Фицо
Европейский Союз
Словакия
Венгрия