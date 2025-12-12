$42.280.10
Фицо заявил, что Словакия будет блокировать финансирование военных нужд Украины

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не поддержит предложение Еврокомиссии о репарационном займе Украине за счет замороженных российских активов, если средства пойдут на военные нужды. Он направил письмо главе Евросовета Антониу Коште, предупредив о блокировании решений по финансированию военных нужд Украины на 2026-2027 годы.

Фицо заявил, что Словакия будет блокировать финансирование военных нужд Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ни при каких условиях не поддержит предложение Европейской комиссии о предоставлении Украине репарационного займа за счет замороженных российских активов, если эти средства будут направлены на военные нужды. Об этом он заявил во время выступления в парламенте страны, сообщает УНН.

Детали

По словам Фицо, он направил официальное письмо главе Европейского совета Антониу Коште, в котором предупредил, что на предстоящем заседании лидеров Евросоюза будет блокировать любые решения, предусматривающие финансирование военных нужд Украины на 2026-2027 годы.

Я четко и однозначно выражаю свою позицию относительно военного конфликта в Украине. Этот конфликт не имеет военного решения. Стратегия ЕС относительно конфликта является неправильной и неэффективной, а продолжение войны является лишь бессмысленным убийством без укрепления позиции Украины в случае мирных переговоров

- сказал глава словацкого правительства.

Он добавил, что ни при каких условиях не поддержит "ни одного решения о финансировании военных нужд Украины, в котором должна была бы участвовать Словацкая Республика", но при этом уважает "суверенное право каждого государства-члена ЕС принимать решения по этому вопросу".

Напомним

В ноябре премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о поддержке американского "мирного плана" по Украине, считая, что Россия выйдет из него победителем. Он отметил, что нынешний вариант менее выгоден для Украины, чем в 2022 году, но может быстро прекратить боевые действия.

Фицо: Словакия готовит иск в суд на ЕС из-за прекращения поставок российского газа20.11.25, 03:31 • 4360 просмотров

Вадим Хлюдзинский

