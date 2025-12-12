Фицо заявил, что Словакия будет блокировать финансирование военных нужд Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ни при каких условиях не поддержит предложение Европейской комиссии о предоставлении Украине репарационного займа за счет замороженных российских активов, если эти средства будут направлены на военные нужды. Об этом он заявил во время выступления в парламенте страны, сообщает УНН.

Детали

По словам Фицо, он направил официальное письмо главе Европейского совета Антониу Коште, в котором предупредил, что на предстоящем заседании лидеров Евросоюза будет блокировать любые решения, предусматривающие финансирование военных нужд Украины на 2026-2027 годы.

Я четко и однозначно выражаю свою позицию относительно военного конфликта в Украине. Этот конфликт не имеет военного решения. Стратегия ЕС относительно конфликта является неправильной и неэффективной, а продолжение войны является лишь бессмысленным убийством без укрепления позиции Украины в случае мирных переговоров - сказал глава словацкого правительства.

Он добавил, что ни при каких условиях не поддержит "ни одного решения о финансировании военных нужд Украины, в котором должна была бы участвовать Словацкая Республика", но при этом уважает "суверенное право каждого государства-члена ЕС принимать решения по этому вопросу".

Напомним

В ноябре премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о поддержке американского "мирного плана" по Украине, считая, что Россия выйдет из него победителем. Он отметил, что нынешний вариант менее выгоден для Украины, чем в 2022 году, но может быстро прекратить боевые действия.

