Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив про можливість винесення питання територіального контролю Донбасу на референдум. Це пов'язано з тиском на Київ щодо мирного плану, що має припинити війну з Росією.
Президент України Володимир Зеленський озвучив можливість винесення питання територіального контролю Донбасу на референдум, оскільки на Київ тиснуть з вимогою погодитися на умови мирного плану, що має припинити війну з росією. Про це заявив Зеленський під час зустрічі з журналістами, повідомляє Bloomberg, передає УНН.
росіяни хочуть весь Донбас - ми цього не приймаємо. Я вірю, що український народ відповість на це питання. Чи то у формі виборів, чи референдуму, український народ повинен мати право голосу
У Німеччині припускають, що Україні доведеться провести референдум для припинення війни02.12.25, 13:17 • 5313 переглядiв
Нагадаємо
Україна передала адміністрації президента США Дональда Трампа відповідь на останній проєкт мирного плану.