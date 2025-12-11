Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу

Президент України Володимир Зеленський озвучив можливість винесення питання територіального контролю Донбасу на референдум, оскільки на Київ тиснуть з вимогою погодитися на умови мирного плану, що має припинити війну з росією. Про це заявив Зеленський під час зустрічі з журналістами, повідомляє Bloomberg, передає УНН.

росіяни хочуть весь Донбас - ми цього не приймаємо. Я вірю, що український народ відповість на це питання. Чи то у формі виборів, чи референдуму, український народ повинен мати право голосу - сказав Зеленський.

У Німеччині припускають, що Україні доведеться провести референдум для припинення війни

Нагадаємо

Україна передала адміністрації президента США Дональда Трампа відповідь на останній проєкт мирного плану.