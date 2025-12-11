$42.280.10
49.220.12
ukenru
17:49 • 1824 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
17:00 • 5348 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
14:13 • 11979 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
13:51 • 15473 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
13:44 • 21630 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
11 грудня, 12:12 • 16169 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11 грудня, 11:59 • 18352 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11 грудня, 11:58 • 15943 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11 грудня, 11:00 • 16308 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
11 грудня, 10:29 • 16686 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.7м/с
90%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
2 з 3 російських балістичних ракет та 83 зі 151 дрона знешкодили над Україною, основний удар рф - по Кременчуку11 грудня, 08:39 • 3626 перегляди
Дрони атакували ТЕЦ у смоленській області, яка забезпечує оборонну промисловість рф - ЦПД11 грудня, 10:02 • 20208 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 20034 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 33763 перегляди
ЗСУ вивісили прапор України у Покровську: оборона міста триваєVideo11 грудня, 11:42 • 18591 перегляди
Публікації
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
13:44 • 21630 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 33944 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 39479 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 50961 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 52129 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Нарендра Моді
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Велика Британія
Польща
Реклама
УНН Lite
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 20165 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 27765 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 33335 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 29174 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 37939 перегляди
Актуальне
Техніка
Економіст (журнал)
Соціальна мережа
The Washington Post
МіГ-29

Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу

Київ • УНН

 • 5336 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив про можливість винесення питання територіального контролю Донбасу на референдум. Це пов'язано з тиском на Київ щодо мирного плану, що має припинити війну з Росією.

Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу

Президент України Володимир Зеленський озвучив можливість винесення питання територіального контролю Донбасу на референдум, оскільки на Київ тиснуть з вимогою погодитися на умови мирного плану, що має припинити війну з росією. Про це заявив Зеленський під час зустрічі з журналістами, повідомляє Bloomberg, передає УНН.

росіяни хочуть весь Донбас - ми цього не приймаємо. Я вірю, що український народ відповість на це питання. Чи то у формі виборів, чи референдуму, український народ повинен мати право голосу 

- сказав Зеленський.

У Німеччині припускають, що Україні доведеться провести референдум для припинення війни02.12.25, 13:17 • 5313 переглядiв

Нагадаємо

Україна передала адміністрації президента США Дональда Трампа відповідь на останній проєкт мирного плану.

Павло Башинський

СуспільствоПолітика
Війна в Україні
Bloomberg
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ