У Німеччині припускають, що Україні доведеться провести референдум для припинення війни

10:36 • 3038 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
10:08 • 6998 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
06:00 • 37915 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 43166 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 55963 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 47179 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 43612 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
1 грудня, 12:41 • 34348 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 28949 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 24928 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
РНБО: росія готує тиск на фронті та гучні заяви для західної аудиторії2 грудня, 02:19 • 31513 перегляди
Через дрони "кіллзона" на фронті збільшується - Сирський2 грудня, 02:53 • 30084 перегляди
ISW: кремль висуває умови для приховування відмови росії від мирної пропозиції США та України2 грудня, 04:03 • 30717 перегляди
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 45, у місті оголошено траур за загиблими - ОВА07:07 • 21533 перегляди
Трамп спрямував до рф нетипову команду переговірників для "мирної угоди" щодо України - CNN 07:31 • 10418 перегляди
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю09:30 • 1654 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
Ексклюзив
06:00 • 37912 перегляди
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto1 грудня, 16:00 • 42974 перегляди
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto1 грудня, 12:30 • 49259 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи1 грудня, 09:30 • 57351 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Стів Віткофф
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Туреччина
Білий дім
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 34425 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 36778 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 93213 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 68318 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 84444 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
The Guardian
Financial Times

У Німеччині припускають, що Україні доведеться провести референдум для припинення війни

Київ • УНН

 • 222 перегляди

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Україна може піти на "болючі поступки" для припинення російської агресії, припустивши проведення референдуму. Він зазначив, що дипломатія має виробити компроміси, які можуть підтримати сторони конфлікту.

У Німеччині припускають, що Україні доведеться провести референдум для припинення війни

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль (ХДС) заявив, що Україна може бути змушена піти на "болючі поступки" у своїй боротьбі за припинення російської агресії, а також припустив проведення референдуму, передає УНН із посиланням на Ntv.de та AFP.

"Це, безсумнівно, буде надзвичайно складним процесом для України, який може завершитися референдумом", – сказав Вадефуль газеті "Neue Osnabrücker Zeitung".

Громадянам України тоді доведеться вирішити, чи можуть вони прийняти умови припинення війни, додав він, маючи на увазі вимогу росії щодо значних територіальних поступок.

"Завдання дипломатії – виробити компроміси, які можуть підтримати сторони конфлікту. Зрештою, це, безумовно, завжди передбачатиме болючі поступки", – наголосив міністр.

Завдяки міжнародним дипломатичним зусиллям шанс на припинення вогню "ніколи не був більшим", ніж зараз. "Вирішальною передумовою буде те, що Україна отримає гарантії того, що вона не беззахисна перед поновленням російської агресії". Сполучені Штати відіграють у цьому ключову роль.

Нагадаємо

США нещодавно представили план припинення війни в Україні, який значною мірою врахував ключові вимоги москви. Серед іншого, у ньому закликали до значних територіальних поступок від України та зобов'язання не вступати до НАТО. Під тиском України та її європейських союзників план було замінено пропозицією, яка більше враховує інтереси Києва.

Літак з Віткоффом приземлився в москві: кремль анонсував зустріч з путіним увечері02.12.25, 13:00 • 632 перегляди

Після переговорів між представниками США та України у Флориді, у вівторок у москві запланована зустріч між спеціальним посланником США Стівом Віткоффом та головою кремля володимиром путіним.

Трамп спрямував до рф нетипову команду переговірників для "мирної угоди" щодо України - CNN 02.12.25, 09:31 • 10571 перегляд

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Володимир Путін
Християнсько-демократичний союз (Німеччина)
НАТО
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна