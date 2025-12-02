У Німеччині припускають, що Україні доведеться провести референдум для припинення війни

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль (ХДС) заявив, що Україна може бути змушена піти на "болючі поступки" у своїй боротьбі за припинення російської агресії, а також припустив проведення референдуму, передає УНН із посиланням на Ntv.de та AFP.

"Це, безсумнівно, буде надзвичайно складним процесом для України, який може завершитися референдумом", – сказав Вадефуль газеті "Neue Osnabrücker Zeitung".

Громадянам України тоді доведеться вирішити, чи можуть вони прийняти умови припинення війни, додав він, маючи на увазі вимогу росії щодо значних територіальних поступок.

"Завдання дипломатії – виробити компроміси, які можуть підтримати сторони конфлікту. Зрештою, це, безумовно, завжди передбачатиме болючі поступки", – наголосив міністр.

Завдяки міжнародним дипломатичним зусиллям шанс на припинення вогню "ніколи не був більшим", ніж зараз. "Вирішальною передумовою буде те, що Україна отримає гарантії того, що вона не беззахисна перед поновленням російської агресії". Сполучені Штати відіграють у цьому ключову роль.

США нещодавно представили план припинення війни в Україні, який значною мірою врахував ключові вимоги москви. Серед іншого, у ньому закликали до значних територіальних поступок від України та зобов'язання не вступати до НАТО. Під тиском України та її європейських союзників план було замінено пропозицією, яка більше враховує інтереси Києва.

Після переговорів між представниками США та України у Флориді, у вівторок у москві запланована зустріч між спеціальним посланником США Стівом Віткоффом та головою кремля володимиром путіним.

