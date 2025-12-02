$42.340.08
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Германии предполагают, что Украине придется провести референдум для прекращения войны

Киев • УНН

 • 178 просмотра

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Украина может пойти на "болезненные уступки" для прекращения российской агрессии, предположив проведение референдума. Он отметил, что дипломатия должна выработать компромиссы, которые могут поддержать стороны конфликта.

В Германии предполагают, что Украине придется провести референдум для прекращения войны

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль (ХДС) заявил, что Украина может быть вынуждена пойти на "болезненные уступки" в своей борьбе за прекращение российской агрессии, а также предположил проведение референдума, передает УНН со ссылкой на Ntv.de и AFP.

"Это, несомненно, будет чрезвычайно сложным процессом для Украины, который может завершиться референдумом", – сказал Вадефуль газете "Neue Osnabrücker Zeitung".

Гражданам Украины тогда придется решить, могут ли они принять условия прекращения войны, добавил он, имея в виду требование россии относительно значительных территориальных уступок.

"Задача дипломатии – выработать компромиссы, которые могут поддержать стороны конфликта. В конце концов, это, безусловно, всегда будет предусматривать болезненные уступки", – подчеркнул министр.

Благодаря международным дипломатическим усилиям шанс на прекращение огня "никогда не был большим", чем сейчас. "Решающей предпосылкой будет то, что Украина получит гарантии того, что она не беззащитна перед возобновлением российской агрессии". Соединенные Штаты играют в этом ключевую роль.

Напомним

США недавно представили план прекращения войны в Украине, который в значительной степени учел ключевые требования москвы. Среди прочего, в нем призывали к значительным территориальным уступкам от Украины и обязательству не вступать в НАТО. Под давлением Украины и ее европейских союзников план был заменен предложением, которое больше учитывает интересы Киева.

Антонина Туманова

