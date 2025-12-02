Самолет с Уиткоффом приземлился в москве: кремль анонсировал встречу с путиным вечером

Самолет, на борту которого, предположительно, находится спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, участник мирных переговоров по войне рф против Украины, приземлился в москве, в кремле анонсировали на вечер встречу главы кремля владимира путина с Уиткоффом и еще одним переговорщиком от США, зятем американского президента Джаредом Кушнером, сообщили росСМИ, пишет УНН.

Детали

Как сообщил спикер кремля дмитрий песков, путин примет в кремле Уиткоффа после 17:00 по московскому времени (16:00 по Киеву).

Кроме Уиткоффа, Кушнера и переводчика в американской делегации на переговорах в кремле больше никого не будет, указал песков.

Встреча путина и Уиткоффа продлится столько, сколько потребуется, заявил песков.

Российский переговорщик, глава РФПИ кирилл дмитриев сегодня также встретится со спецпосланником президента США Уиткоффом в москве.

