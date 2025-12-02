$42.340.08
10:36 • 2246 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
10:08 • 5282 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
06:00 • 36477 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 42314 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 55237 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 46747 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 43303 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
1 декабря, 12:41 • 34288 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 28910 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 24900 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Самолет с Уиткоффом приземлился в москве: кремль анонсировал встречу с путиным вечером

Киев • УНН

 • 208 просмотра

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф прибыл в москву для мирных переговоров по войне рф против Украины. Его и Джареда Кушнера встреча с владимиром путиным запланирована вечером.

Самолет с Уиткоффом приземлился в москве: кремль анонсировал встречу с путиным вечером

Самолет, на борту которого, предположительно, находится спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, участник мирных переговоров по войне рф против Украины, приземлился в москве, в кремле анонсировали на вечер встречу главы кремля владимира путина с Уиткоффом и еще одним переговорщиком от США, зятем американского президента Джаредом Кушнером, сообщили росСМИ, пишет УНН.

Детали

Как сообщил спикер кремля дмитрий песков, путин примет в кремле Уиткоффа после 17:00 по московскому времени (16:00 по Киеву).

Кроме Уиткоффа, Кушнера и переводчика в американской делегации на переговорах в кремле больше никого не будет, указал песков.

Встреча путина и Уиткоффа продлится столько, сколько потребуется, заявил песков.

Российский переговорщик, глава РФПИ кирилл дмитриев сегодня также встретится со спецпосланником президента США Уиткоффом в москве.

Посланник Трампа и его зять встретятся с путиным в москве для обсуждения прекращения войны в Украине02.12.25, 09:19 • 2600 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Владимир Путин
Стив Уиткофф