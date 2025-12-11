$42.280.10
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
14:13 • 7148 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
13:51 • 12061 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
13:44 • 16464 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
12:12 • 13997 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11:59 • 17203 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11:58 • 15260 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11 декабря, 11:00 • 16026 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
11 декабря, 10:29 • 16501 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 37212 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса

Киев • УНН

 • 158 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности вынесения вопроса территориального контроля Донбасса на референдум. Это связано с давлением на Киев относительно мирного плана, который должен прекратить войну с Россией.

Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил возможность вынесения вопроса территориального контроля Донбасса на референдум, поскольку на Киев давят с требованием согласиться на условия мирного плана, который должен прекратить войну с Россией. Об этом заявил Зеленский во время встречи с журналистами, сообщает Bloomberg, передает УНН.

Россияне хотят весь Донбасс – мы этого не принимаем. Я верю, что украинский народ ответит на этот вопрос. Будь то в форме выборов или референдума, украинский народ должен иметь право голоса 

- сказал Зеленский.

В Германии предполагают, что Украине придется провести референдум для прекращения войны02.12.25, 13:17 • 5306 просмотров

Напомним

Украина передала администрации президента США Дональда Трампа ответ на последний проект мирного плана.

Павел Башинский

ОбществоПолитика
Война в Украине
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев