Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности вынесения вопроса территориального контроля Донбасса на референдум. Это связано с давлением на Киев относительно мирного плана, который должен прекратить войну с Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил возможность вынесения вопроса территориального контроля Донбасса на референдум, поскольку на Киев давят с требованием согласиться на условия мирного плана, который должен прекратить войну с Россией. Об этом заявил Зеленский во время встречи с журналистами, сообщает Bloomberg, передает УНН.
Россияне хотят весь Донбасс – мы этого не принимаем. Я верю, что украинский народ ответит на этот вопрос. Будь то в форме выборов или референдума, украинский народ должен иметь право голоса
В Германии предполагают, что Украине придется провести референдум для прекращения войны02.12.25, 13:17 • 5306 просмотров
Напомним
Украина передала администрации президента США Дональда Трампа ответ на последний проект мирного плана.