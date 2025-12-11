Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил возможность вынесения вопроса территориального контроля Донбасса на референдум, поскольку на Киев давят с требованием согласиться на условия мирного плана, который должен прекратить войну с Россией. Об этом заявил Зеленский во время встречи с журналистами, сообщает Bloomberg, передает УНН.

Россияне хотят весь Донбасс – мы этого не принимаем. Я верю, что украинский народ ответит на этот вопрос. Будь то в форме выборов или референдума, украинский народ должен иметь право голоса - сказал Зеленский.

В Германии предполагают, что Украине придется провести референдум для прекращения войны

Напомним

Украина передала администрации президента США Дональда Трампа ответ на последний проект мирного плана.