Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм
Київ • УНН
Колумбійська співачка Шакіра поділилася враженнями від мультфільму, але автокорект змінив назву, що спричинило інтернет-фейл. Це призвело до швидкого поширення мемів та жартів у мережі.
Всесвітньо відома колумбійська співачка поділилася своїми враженнями від мультфільму "Зоотопії 2", але автокорект вирішив додати трохи "перцю" й підмінив назву мультфільму на слово, яке точно не пасує до дитячого сеансу. Інтернет миттєво це підхопив. Про це повідомляє УНН з посиланням на інстаграм-сторінку співачки Шакіри.
Деталі
У своєму дописі, Шакіра хотіла написати про "Зоотопію 2", однак автоматична заміна слів внесла свої корективи. У результаті замість назви мультфільму з’явилося зовсім інше слово, далеке від сімейного перегляду. Так випадковість перетворилася на гучний інтернет-фейл.
Користувачі мережі не забарилися - меми та жарти посипалися з блискавичною швидкістю. І хоч Шакіра не планувала створювати вірусний тренд, він виник сам по собі.
Додатково
