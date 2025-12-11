Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм

$42.280.10
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
08:43 • 13674 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
07:59 • 14103 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Ексклюзив
07:38 • 15908 перегляди
Українці відмовляються від здобних булок та пшеничного хліба: ринок переорієнтовується на прості рецептури
10 грудня, 21:59 • 25429 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59 • 39926 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
10 грудня, 17:30 • 35964 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
10 грудня, 17:11 • 36645 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
10 грудня, 16:59 • 30759 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
10 грудня, 14:44 • 28958 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Популярнi новини
На Закарпатті горів монастир московського патріархату: що відомоPhoto11 грудня, 01:49 • 21714 перегляди
Палата представників США схвалила оборонний бюджет: скільки дістанеться Україні11 грудня, 02:22 • 18542 перегляди
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо Чорнобильської катастрофи: проти проголосували росія та США11 грудня, 02:57 • 25779 перегляди
ЦПД: контррозвідка Німеччини фіксує рекордний рівень шпигунства й диверсій рф11 грудня, 03:31 • 6372 перегляди
У російському великому новгороді атаковано великий хімічний завод: що відомоVideo11 грудня, 04:03 • 21522 перегляди
Публікації
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11:11 • 70 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
08:43 • 13675 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 33306 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 34658 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення10 грудня, 13:56 • 41378 перегляди
УНН Lite
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11:09 • 38 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 19219 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 25140 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 21432 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 29576 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Колумбійська співачка Шакіра поділилася враженнями від мультфільму, але автокорект змінив назву, що спричинило інтернет-фейл. Це призвело до швидкого поширення мемів та жартів у мережі.

Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм

Всесвітньо відома колумбійська співачка поділилася своїми враженнями від мультфільму "Зоотопії 2", але автокорект вирішив додати трохи "перцю" й підмінив назву мультфільму на слово, яке точно не пасує до дитячого сеансу. Інтернет миттєво це підхопив. Про це повідомляє УНН з посиланням на інстаграм-сторінку співачки Шакіри.

Деталі

У своєму дописі, Шакіра хотіла написати про "Зоотопію 2", однак автоматична заміна слів внесла свої корективи. У результаті замість назви мультфільму з’явилося зовсім інше слово, далеке від сімейного перегляду. Так випадковість перетворилася на гучний інтернет-фейл.

Користувачі мережі не забарилися - меми та жарти посипалися з блискавичною швидкістю. І хоч Шакіра не планувала створювати вірусний тренд, він виник сам по собі.

Додатково

Популярний південнокорейський співак Psy перебуває під поліцейським розслідуванням через можливе незаконне отримання психотропних препаратів. Його підозрюють у порушенні медичного законодавства, отримуючи ліки через третіх осіб без особистого відвідування лікарні.

Алла Кіосак

