Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме

10:29 • 1090 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Эксклюзив
08:43 • 13471 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
07:59 • 13973 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Эксклюзив
07:38 • 15773 просмотра
Украинцы отказываются от сдобных булочек и пшеничного хлеба: рынок переориентируется на простые рецептуры
10 декабря, 21:59 • 25313 просмотра
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
10 декабря, 18:59 • 39853 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
10 декабря, 17:30 • 35927 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
10 декабря, 17:11 • 36618 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
10 декабря, 16:59 • 30745 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
10 декабря, 14:44 • 28936 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
На Закарпатье горел монастырь московского патриархата: что известноPhoto11 декабря, 01:49 • 21715 просмотра
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет: сколько достанется Украине11 декабря, 02:22 • 18543 просмотра
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Чернобыльской катастрофе: против проголосовали Россия и США11 декабря, 02:57 • 25780 просмотра
ЦПД: контрразведка Германии фиксирует рекордный уровень шпионажа и диверсий РФ11 декабря, 03:31 • 6372 просмотра
В российском Великом Новгороде атакован крупный химический завод: что известноVideo11 декабря, 04:03 • 21522 просмотра
публикации
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
08:43 • 13473 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 33212 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 34571 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения10 декабря, 13:56 • 41286 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 44168 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Лавров Сергей Викторович
Барт Де Вевер
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Китай
Крым
УНН Lite
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11:09 • 8 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 19171 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 25097 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 21389 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 29530 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Колумбийская певица Шакира поделилась впечатлениями от мультфильма, но автокоррект изменил название, что привело к интернет-фейлу. Это привело к быстрому распространению мемов и шуток в сети.

Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме

Всемирно известная колумбийская певица поделилась своими впечатлениями от мультфильма "Зверополис 2", но автокоррект решил добавить немного "перца" и подменил название мультфильма на слово, которое точно не подходит для детского сеанса. Интернет мгновенно это подхватил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на инстаграм-страницу певицы Шакиры.

Детали

В своем сообщении Шакира хотела написать о "Зверополисе 2", однако автоматическая замена слов внесла свои коррективы. В результате вместо названия мультфильма появилось совсем другое слово, далекое от семейного просмотра. Так случайность превратилась в громкий интернет-фейл.

Пользователи сети не заставили себя ждать - мемы и шутки посыпались с молниеносной скоростью. И хотя Шакира не планировала создавать вирусный тренд, он возник сам по себе.

Дополнительно

Популярный южнокорейский певец Psy находится под полицейским расследованием из-за возможного незаконного получения психотропных препаратов. Его подозревают в нарушении медицинского законодательства, получая лекарства через третьих лиц без личного посещения больницы.

Алла Киосак

КультураМультимедиаУНН Lite
Музыкант
Тренд
Социальная сеть