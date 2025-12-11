Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме

Всемирно известная колумбийская певица поделилась своими впечатлениями от мультфильма "Зверополис 2", но автокоррект решил добавить немного "перца" и подменил название мультфильма на слово, которое точно не подходит для детского сеанса. Интернет мгновенно это подхватил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на инстаграм-страницу певицы Шакиры.

Детали

В своем сообщении Шакира хотела написать о "Зверополисе 2", однако автоматическая замена слов внесла свои коррективы. В результате вместо названия мультфильма появилось совсем другое слово, далекое от семейного просмотра. Так случайность превратилась в громкий интернет-фейл.

Пользователи сети не заставили себя ждать - мемы и шутки посыпались с молниеносной скоростью. И хотя Шакира не планировала создавать вирусный тренд, он возник сам по себе.

Дополнительно

