Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 12247 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
11 грудня, 17:00 • 21387 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
11 грудня, 14:13 • 22098 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
11 грудня, 13:51 • 25476 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 35085 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
11 грудня, 12:12 • 19348 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11 грудня, 11:59 • 21091 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11 грудня, 11:58 • 16820 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11 грудня, 11:00 • 16955 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
Меню
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність допомогти Україні з гарантіями безпеки для реалізації мирної угоди. Він зазначив, що мирна угода не подобається Президенту України Володимиру Зеленському, але його оточення було в захваті від концепції.

Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди

Президент США Дональд Трамп готовий допомогти Україні з гарантіями безпеки, оскільки це необхідний фактор, щоб мирна угода була реалізована. Про це він заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі, повідомляє УНН.

Деталі

"Так, ми б допомогли. Ми б допомогли з безпекою, тому що це, я думаю, необхідний фактор, щоб усе вийшло", - сказав Трамп.

Водночас, за його словами, обговорювана мирна угода не подобається Президенту України Володимиру Зеленському.

Я думав, що ми були дуже близькі з росією до укладення угоди. Я думав, що ми були дуже близькі з Україною до угоди. Насправді, крім Президента Зеленського, його люди були в захваті від концепції угоди

- зазначив Президент США.

Він підкреслив, що процес "складний, оскільки йдеться про території".

"У суботу буде зустріч. Ми сказали, що братимемо участь, якщо вважатимемо, що є хороший шанс досягти результату. Вони хочуть, щоб я був присутній. Вони хочуть, щоб ми були присутні. І ми будемо присутні на зустрічі в суботу в Європі, якщо побачимо хороший шанс. Ми не хочемо витрачати багато часу", - резюмував Трамп.

Нагадаємо

Напередодні речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що адміністрація президента США Дональда Трампа може направити свого представника на зустріч у Європі цього тижня, але лише у випадку, якщо буде "реальний шанс" підписати мирну угоду.

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Білий дім
Дональд Трамп
Європа
Володимир Зеленський
Україна