Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди

Президент США Дональд Трамп готовий допомогти Україні з гарантіями безпеки, оскільки це необхідний фактор, щоб мирна угода була реалізована. Про це він заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі, повідомляє УНН.

Деталі

"Так, ми б допомогли. Ми б допомогли з безпекою, тому що це, я думаю, необхідний фактор, щоб усе вийшло", - сказав Трамп.

Водночас, за його словами, обговорювана мирна угода не подобається Президенту України Володимиру Зеленському.

Я думав, що ми були дуже близькі з росією до укладення угоди. Я думав, що ми були дуже близькі з Україною до угоди. Насправді, крім Президента Зеленського, його люди були в захваті від концепції угоди - зазначив Президент США.

Він підкреслив, що процес "складний, оскільки йдеться про території".

"У суботу буде зустріч. Ми сказали, що братимемо участь, якщо вважатимемо, що є хороший шанс досягти результату. Вони хочуть, щоб я був присутній. Вони хочуть, щоб ми були присутні. І ми будемо присутні на зустрічі в суботу в Європі, якщо побачимо хороший шанс. Ми не хочемо витрачати багато часу", - резюмував Трамп.

Нагадаємо

Напередодні речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що адміністрація президента США Дональда Трампа може направити свого представника на зустріч у Європі цього тижня, але лише у випадку, якщо буде "реальний шанс" підписати мирну угоду.

Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпеки