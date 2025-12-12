Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив про готовність допомогти Україні з гарантіями безпеки для реалізації мирної угоди. Він зазначив, що мирна угода не подобається Президенту України Володимиру Зеленському, але його оточення було в захваті від концепції.
Президент США Дональд Трамп готовий допомогти Україні з гарантіями безпеки, оскільки це необхідний фактор, щоб мирна угода була реалізована. Про це він заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі, повідомляє УНН.
Деталі
"Так, ми б допомогли. Ми б допомогли з безпекою, тому що це, я думаю, необхідний фактор, щоб усе вийшло", - сказав Трамп.
Водночас, за його словами, обговорювана мирна угода не подобається Президенту України Володимиру Зеленському.
Я думав, що ми були дуже близькі з росією до укладення угоди. Я думав, що ми були дуже близькі з Україною до угоди. Насправді, крім Президента Зеленського, його люди були в захваті від концепції угоди
Він підкреслив, що процес "складний, оскільки йдеться про території".
"У суботу буде зустріч. Ми сказали, що братимемо участь, якщо вважатимемо, що є хороший шанс досягти результату. Вони хочуть, щоб я був присутній. Вони хочуть, щоб ми були присутні. І ми будемо присутні на зустрічі в суботу в Європі, якщо побачимо хороший шанс. Ми не хочемо витрачати багато часу", - резюмував Трамп.
Нагадаємо
Напередодні речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що адміністрація президента США Дональда Трампа може направити свого представника на зустріч у Європі цього тижня, але лише у випадку, якщо буде "реальний шанс" підписати мирну угоду.
