Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности помочь Украине с гарантиями безопасности для реализации мирного соглашения. Он отметил, что мирное соглашение не нравится Президенту Украины Владимиру Зеленскому, но его окружение было в восторге от концепции.
Президент США Дональд Трамп готов помочь Украине с гарантиями безопасности, поскольку это необходимый фактор для реализации мирного соглашения. Об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме, сообщает УНН.
Подробности
"Да, мы бы помогли. Мы бы помогли с безопасностью, потому что это, я думаю, необходимый фактор, чтобы все получилось", - сказал Трамп.
В то же время, по его словам, обсуждаемое мирное соглашение не нравится Президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Я думал, что мы были очень близки с Россией к заключению соглашения. Я думал, что мы были очень близки с Украиной к соглашению. На самом деле, кроме Президента Зеленского, его люди были в восторге от концепции соглашения
Он подчеркнул, что процесс "сложный, поскольку речь идет о территориях".
"В субботу будет встреча. Мы сказали, что будем участвовать, если посчитаем, что есть хороший шанс достичь результата. Они хотят, чтобы я присутствовал. Они хотят, чтобы мы присутствовали. И мы будем присутствовать на встрече в субботу в Европе, если увидим хороший шанс. Мы не хотим тратить много времени", - резюмировал Трамп.
Напомним
Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что администрация президента США Дональда Трампа может направить своего представителя на встречу в Европе на этой неделе, но только в случае, если будет "реальный шанс" подписать мирное соглашение.
