В ОП спростували публікацію Le Monde щодо "готовності" України погодитися на "буферну зону на Донбасі"

Київ • УНН

 • 564 перегляди

Інформація ЗМІ про згоду України на буферну зону некоректна. Радник Президента Дмитро Литвин наголосив, що такі рішення ухвалюються на найвищому політичному рівні чи народом.

В ОП спростували публікацію Le Monde щодо "готовності" України погодитися на "буферну зону на Донбасі"

Радник Президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин повідомив журналістам, що поширена ЗМІ інформація про нібито "згоду України на створення буферної зони"- некоректна, пише УНН.

Деталі

Як повідомили в ОП, переклад і подача у поширеній ЗМІ інформації - "некоректні". Радник з Офісу Президента Михайло Подоляк, слова якого наводяться у публікації ЗМІ, за даними ОП, загалом вказав, що "обговорювати можна різні речі, але питання завжди в деталях, як це може працювати".

"Чи погодилась Україна чи не погодилась - може вирішуватися тільки на найвищому політичному рівні чи народом України, вчора Президент про це сказав журналістам", - наголосив представник ОП.

Доповнення

Французьке видання Le Monde опублікувало матеріал, де вказало, що нібито "Київ погодився на один з головних пунктів переговорів зі Сполученими Штатами та росією, погодившись на створення демілітаризованої зони на Донбасі". Поступка, як вказано, "має підтримку європейських лідерів".

Юлія Шрамко

