В ОП опровергли публикацию Le Monde о "готовности" Украины согласиться на "буферную зону на Донбассе"

Советник Президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин сообщил журналистам, что распространенная СМИ информация о якобы "согласии Украины на создание буферной зоны" - некорректна, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в ОП, перевод и подача в распространенной СМИ информации - "некорректны". Советник Офиса Президента Михаил Подоляк, слова которого приводятся в публикации СМИ, по данным ОП, в целом указал, что "обсуждать можно разные вещи, но вопрос всегда в деталях, как это может работать".

"Согласилась Украина или не согласилась - может решаться только на высшем политическом уровне или народом Украины, вчера Президент об этом сказал журналистам", - подчеркнул представитель ОП.

Дополнение

Французское издание Le Monde опубликовало материал, где указало, что якобы "Киев согласился на один из главных пунктов переговоров с Соединенными Штатами и россией, согласившись на создание демилитаризованной зоны на Донбассе". Уступка, как указано, "имеет поддержку европейских лидеров".