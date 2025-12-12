В ОП опровергли публикацию Le Monde о "готовности" Украины согласиться на "буферную зону на Донбассе"
Киев • УНН
Информация СМИ о согласии Украины на буферную зону некорректна. Советник Президента Дмитрий Литвин подчеркнул, что такие решения принимаются на высшем политическом уровне или народом.
Советник Президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин сообщил журналистам, что распространенная СМИ информация о якобы "согласии Украины на создание буферной зоны" - некорректна, пишет УНН.
Детали
Как сообщили в ОП, перевод и подача в распространенной СМИ информации - "некорректны". Советник Офиса Президента Михаил Подоляк, слова которого приводятся в публикации СМИ, по данным ОП, в целом указал, что "обсуждать можно разные вещи, но вопрос всегда в деталях, как это может работать".
"Согласилась Украина или не согласилась - может решаться только на высшем политическом уровне или народом Украины, вчера Президент об этом сказал журналистам", - подчеркнул представитель ОП.
Дополнение
Французское издание Le Monde опубликовало материал, где указало, что якобы "Киев согласился на один из главных пунктов переговоров с Соединенными Штатами и россией, согласившись на создание демилитаризованной зоны на Донбассе". Уступка, как указано, "имеет поддержку европейских лидеров".