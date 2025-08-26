Україна – гарант стабільності європейської безпеки, а не просто отримувач гарантій – Подоляк

$41.430.15
Ексклюзив
12:42 • 714 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
10:16 • 24630 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
11:34 • 13851 перегляди
Уряд сьогодні оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років - Зеленський
Ексклюзив
11:32 • 22491 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
11:23 • 14892 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 88079 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 48701 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 50764 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 171125 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 94264 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
День музичної йоги та Міжнародний день актора: що ще відзначають 26 серпня26 серпня, 03:18 • 46919 перегляди
Вперше у Європі показали рештки давнього предка людини "Люсі"26 серпня, 04:58 • 47552 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 60703 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ08:06 • 48222 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo10:03 • 20191 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
12:42 • 716 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
11:32 • 22500 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ08:06 • 49165 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів26 серпня, 06:24 • 88086 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 143294 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Михайло Подоляк
Сергій Кузьміних
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Сумська область
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo10:03 • 20535 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 61467 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 32421 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 143223 перегляди
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 78324 перегляди
Нафта
Безпілотний літальний апарат
Пістолет
Боєприпаси
The Guardian

Україна – гарант стабільності європейської безпеки, а не просто отримувач гарантій – Подоляк

Київ • УНН

 • 888 перегляди

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна є гарантом стабільності європейської архітектури безпеки. ЗСУ виступають головною сухопутною силою на континенті, здатною ефективно виконувати завдання колективної оборони.

Україна – гарант стабільності європейської безпеки, а не просто отримувач гарантій – Подоляк

Україна не чекає гарантій безпеки від партнерів – вона сама виступає опорою стабільності європейської архітектури оборони. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, підкреслюючи роль України у стримуванні агресії росії та формуванні майбутньої оборонної спроможності континенту, пише УНН.

Деталі

За словами Подоляка, питання безпеки України не обмежується тим, які гарантії надасть Захід. 

Україна сама є гарантом стабільності європейської архітектури безпеки

– наголосив він.

Радник президента зазначив, що росія не змінює свого агресивного курсу. 

Ця зомбі-держава оговтається від поразки, але знову посилає полчища на Захід. І саме Україна, загартована вогнем, буде головною перешкодою на їхньому шляху 

– додав Подоляк.

Він підкреслив, що Україна пропонує партнерство на рівних умовах і вже сьогодні демонструє високий рівень бойової спроможності.  Подоляк зазначив, що зараз зрозуміло, що Збройні Сили України є головною сухопутною силою на континенті. Тільки українські бригади здатні ефективно виконувати завдання колективної оборони тут і зараз. 

Наш досвід, наша армія та наша воля – це основа майбутньої оборонної могутності Європи

– зазначив Подоляк.

Нагадаємо

Радник президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не погодиться на територіальні поступки. Київ вимагає автоматичних механізмів безпеки, а не лише декларацій союзників.

Раніше Подоляк заявив, що кінцевою метою путіна є не приєднання територій. Він наголосив, що існують лише максимальні вимоги москви, а єдиний шлях до миру – змусити кремль боятися навіть думати про нову агресію.

Степан Гафтко

Володимир Путін
Офіс Президента України
НАТО
Збройні сили України
Михайло Подоляк
Україна
Київ