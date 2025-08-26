Україна – гарант стабільності європейської безпеки, а не просто отримувач гарантій – Подоляк
Київ • УНН
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна є гарантом стабільності європейської архітектури безпеки. ЗСУ виступають головною сухопутною силою на континенті, здатною ефективно виконувати завдання колективної оборони.
Україна не чекає гарантій безпеки від партнерів – вона сама виступає опорою стабільності європейської архітектури оборони. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, підкреслюючи роль України у стримуванні агресії росії та формуванні майбутньої оборонної спроможності континенту, пише УНН.
Деталі
За словами Подоляка, питання безпеки України не обмежується тим, які гарантії надасть Захід.
Україна сама є гарантом стабільності європейської архітектури безпеки
Радник президента зазначив, що росія не змінює свого агресивного курсу.
Ця зомбі-держава оговтається від поразки, але знову посилає полчища на Захід. І саме Україна, загартована вогнем, буде головною перешкодою на їхньому шляху
Він підкреслив, що Україна пропонує партнерство на рівних умовах і вже сьогодні демонструє високий рівень бойової спроможності. Подоляк зазначив, що зараз зрозуміло, що Збройні Сили України є головною сухопутною силою на континенті. Тільки українські бригади здатні ефективно виконувати завдання колективної оборони тут і зараз.
Наш досвід, наша армія та наша воля – це основа майбутньої оборонної могутності Європи
Нагадаємо
Радник президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не погодиться на територіальні поступки. Київ вимагає автоматичних механізмів безпеки, а не лише декларацій союзників.
Раніше Подоляк заявив, що кінцевою метою путіна є не приєднання територій. Він наголосив, що існують лише максимальні вимоги москви, а єдиний шлях до миру – змусити кремль боятися навіть думати про нову агресію.