Украина – гарант стабильности европейской безопасности, а не просто получатель гарантий – Подоляк

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Украина является гарантом стабильности европейской архитектуры безопасности. ВСУ выступают главной сухопутной силой на континенте, способной эффективно выполнять задачи коллективной обороны.
Украина не ждет гарантий безопасности от партнеров – она сама выступает опорой стабильности европейской архитектуры обороны. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, подчеркивая роль Украины в сдерживании агрессии России и формировании будущей оборонной способности континента, пишет УНН.
По словам Подоляка, вопрос безопасности Украины не ограничивается тем, какие гарантии предоставит Запад.
Украина сама является гарантом стабильности европейской архитектуры безопасности
Советник президента отметил, что Россия не меняет своего агрессивного курса.
Это зомби-государство оправится от поражения, но снова посылает полчища на Запад. И именно Украина, закаленная огнем, будет главным препятствием на их пути
Он подчеркнул, что Украина предлагает партнерство на равных условиях и уже сегодня демонстрирует высокий уровень боевой способности. Подоляк отметил, что сейчас понятно, что Вооруженные Силы Украины являются главной сухопутной силой на континенте. Только украинские бригады способны эффективно выполнять задачи коллективной обороны здесь и сейчас.
Наш опыт, наша армия и наша воля – это основа будущей оборонной мощи Европы
Советник президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не согласится на территориальные уступки. Киев требует автоматических механизмов безопасности, а не только деклараций союзников.
Ранее Подоляк заявил, что конечной целью Путина является не присоединение территорий. Он подчеркнул, что существуют только максимальные требования Москвы, а единственный путь к миру – заставить Кремль бояться даже думать о новой агрессии.