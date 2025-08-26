$41.430.15
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
11:34 • 1344 просмотра
Правительство сегодня обновит правила пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет - Зеленский
Эксклюзив
11:32 • 6478 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
11:23 • 5094 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
06:24 • 72691 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 42721 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 47176 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 161092 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 92603 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 79528 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Украина – гарант стабильности европейской безопасности, а не просто получатель гарантий – Подоляк

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Украина является гарантом стабильности европейской архитектуры безопасности. ВСУ выступают главной сухопутной силой на континенте, способной эффективно выполнять задачи коллективной обороны.

Украина – гарант стабильности европейской безопасности, а не просто получатель гарантий – Подоляк

Украина не ждет гарантий безопасности от партнеров – она сама выступает опорой стабильности европейской архитектуры обороны. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, подчеркивая роль Украины в сдерживании агрессии России и формировании будущей оборонной способности континента, пишет УНН.

Детали

По словам Подоляка, вопрос безопасности Украины не ограничивается тем, какие гарантии предоставит Запад. 

Украина сама является гарантом стабильности европейской архитектуры безопасности

– подчеркнул он.

Советник президента отметил, что Россия не меняет своего агрессивного курса. 

Это зомби-государство оправится от поражения, но снова посылает полчища на Запад. И именно Украина, закаленная огнем, будет главным препятствием на их пути 

– добавил Подоляк.

Он подчеркнул, что Украина предлагает партнерство на равных условиях и уже сегодня демонстрирует высокий уровень боевой способности.  Подоляк отметил, что сейчас понятно, что Вооруженные Силы Украины являются главной сухопутной силой на континенте. Только украинские бригады способны эффективно выполнять задачи коллективной обороны здесь и сейчас. 

Наш опыт, наша армия и наша воля – это основа будущей оборонной мощи Европы

– отметил Подоляк.

Напомним

Советник президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не согласится на территориальные уступки. Киев требует автоматических механизмов безопасности, а не только деклараций союзников.

Ранее Подоляк заявил, что конечной целью Путина является не присоединение территорий. Он подчеркнул, что существуют только максимальные требования Москвы, а единственный путь к миру – заставить Кремль бояться даже думать о новой агрессии.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Офис Президента Украины
НАТО
Вооруженные силы Украины
Михаил Подоляк
Украина
Киев