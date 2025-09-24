Будь-які домовленості з путіним неможливі через його прагнення до завоювань - Подоляк

$41.380.00
Ексклюзив
12:07 • 2772 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
11:17 • 6922 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталі
11:04 • 13434 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
10:07 • 11730 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
08:38 • 21037 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
07:25 • 15497 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 16934 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43 • 14482 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 26937 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 44958 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
Вся Європа стикається із загрозами дестабілізації з боку росії – Макрон
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактика
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митців
У рф повідомляють про нову атаку на нафтохімічний комплекс у Башкортостані
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось
Публікації
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики11:04 • 13443 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось09:04 • 15465 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
08:38 • 21042 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto24 вересня, 05:30 • 29296 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto24 вересня, 05:16 • 38504 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Руслан Кравченко
Михайло Федоров
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Німеччина
Європа
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
Fox News
The Guardian
МіГ-31
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Нафта

Будь-які домовленості з путіним неможливі через його прагнення до завоювань - Подоляк

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що прагнення російського диктатора до влади робить його ненадійним партнером. Жодні домовленості або компроміси з ним неможливі, його доведеться зупиняти колективними зусиллями.

Будь-які домовленості з путіним неможливі через його прагнення до завоювань - Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що прагнення російського диктатора володмира путіна до влади робить його ненадійним партнером. Жодні домовленості або компроміси неможливі з людиною, яка прагне завоювань, пише УНН з посиланням на допис Подоляка в Telegram.

Деталі

путін, як класичний російський "політичний газ", намагається заповнити собою весь доступний простір. У його маленькому тілі ховаються колосальні амбіції імператора всесвіту. Він хоче все: всю владу, всі багатства, всі землі, всіх людей у кріпацтво – не тільки у своїй державі, а всюди, куди може дотягнутися

- заявив Подоляк.

Подоляк додав, що невгамовне бажання панувати допомогло диктатору досягти влади всередині росії, де путін буквально "з’їв своїх супротивників".

У міжнародній політиці та сама жадібність робить його вкрай ненадійним партнером. Жодні письмові угоди, усні домовленості, меморандуми, компроміси неможливі з людиною, одержимою завоюваннями

- підкреслим Подоляк.

Подоляк додав, що попри те, що війна губить росію, путін сам не може зупинитися. За слова радника голови ОП, путіна доведеться зупиняти колективними зусиллями.

Доповнення

Речник володмира путіна дмитро пєсков повідомив, що російська сторона стверджує, що зустріч лідера України Володимира Зеленського з російським диктатором володимиром путіним без попередньої підготовки не матиме успіху.

"Зустріч путіна та Зеленського без підготовки - піар-акція, приречена на провал", - запевнив він.

Павло Зінченко

Володимир Путін
Михайло Подоляк
Володимир Зеленський