Будь-які домовленості з путіним неможливі через його прагнення до завоювань - Подоляк
Київ • УНН
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що прагнення російського диктатора володмира путіна до влади робить його ненадійним партнером. Жодні домовленості або компроміси неможливі з людиною, яка прагне завоювань, пише УНН з посиланням на допис Подоляка в Telegram.
Деталі
путін, як класичний російський "політичний газ", намагається заповнити собою весь доступний простір. У його маленькому тілі ховаються колосальні амбіції імператора всесвіту. Він хоче все: всю владу, всі багатства, всі землі, всіх людей у кріпацтво – не тільки у своїй державі, а всюди, куди може дотягнутися
Подоляк додав, що невгамовне бажання панувати допомогло диктатору досягти влади всередині росії, де путін буквально "з’їв своїх супротивників".
У міжнародній політиці та сама жадібність робить його вкрай ненадійним партнером. Жодні письмові угоди, усні домовленості, меморандуми, компроміси неможливі з людиною, одержимою завоюваннями
Подоляк додав, що попри те, що війна губить росію, путін сам не може зупинитися. За слова радника голови ОП, путіна доведеться зупиняти колективними зусиллями.
Доповнення
Речник володмира путіна дмитро пєсков повідомив, що російська сторона стверджує, що зустріч лідера України Володимира Зеленського з російським диктатором володимиром путіним без попередньої підготовки не матиме успіху.
"Зустріч путіна та Зеленського без підготовки - піар-акція, приречена на провал", - запевнив він.