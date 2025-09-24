Любые договоренности с путиным невозможны из-за его стремления к завоеваниям - Подоляк
Киев • УНН
Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что стремление российского диктатора к власти делает его ненадежным партнером. Никакие договоренности или компромиссы с ним невозможны, его придется останавливать коллективными усилиями.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что стремление российского диктатора владимира путина к власти делает его ненадежным партнером. Никакие договоренности или компромиссы невозможны с человеком, который стремится к завоеваниям, пишет УНН со ссылкой на сообщение Подоляка в Telegram.
Детали
путин, как классический российский "политический газ", пытается заполнить собой все доступное пространство. В его маленьком теле скрываются колоссальные амбиции императора вселенной. Он хочет все: всю власть, все богатства, все земли, всех людей в крепостничество – не только в своем государстве, а везде, куда может дотянуться
Подоляк добавил, что неуемное желание господствовать помогло диктатору достичь власти внутри россии, где путин буквально "съел своих противников".
В международной политике та же жадность делает его крайне ненадежным партнером. Никакие письменные соглашения, устные договоренности, меморандумы, компромиссы невозможны с человеком, одержимым завоеваниями
Подоляк добавил, что несмотря на то, что война губит россию, путин сам не может остановиться. По словам советника главы ОП, путина придется останавливать коллективными усилиями.
Дополнение
Пресс-секретарь владимира путина дмитрий песков сообщил, что российская сторона утверждает, что встреча лидера Украины Владимира Зеленского с российским диктатором владимиром путиным без предварительной подготовки не будет иметь успеха.
"Встреча путина и Зеленского без подготовки - пиар-акция, обреченная на провал", - заверил он.