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"Пряма ін'єкція коштів у промисловість США": Подоляк про рішення Трампа відновити допомогу Україні

Київ • УНН

 • 222 перегляди

Рішення Дональда Трампа продовжити військову допомогу Україні відповідає інтересам США, знижуючи ймовірність агресії рф. Це також стимулює американську промисловість та посилює позиції США у переговорах.

"Пряма ін'єкція коштів у промисловість США": Подоляк про рішення Трампа відновити допомогу Україні

Рішення президента США Дональда Трампа продовжити надавати Україні військову допомогу і розширювати її на тлі перемовин з Володимиром Зеленським було очікуваним і відповідає найгострішим інтересам США. Про це у Telegram написав радник Офісу президента Михайло Подоляк, передає УНН.

Деталі

За словами Подоляка, цю демонстрацію сили бачать по всьому світу. Він заявив, що головну вигоду у цій ситуації становить також і зниження ймовірності російської агресії проти інших держав у Європі. Зупинивши путіна сьогодні в Україні, Білий дім уникне астрономічних витрат на захист союзників по НАТО завтра, пише Подоляк.

Це пряма обʼємна ін'єкція коштів у серце американської промисловості. Заводи в кількох десятках штатів уже перевантажені замовленнями, створюються робочі місця, власні арсенали оновлюються

– пише радник Офісу президента.

Як додав Подоляк, "кожна українська перемога американською зброєю додає США ваги в переговорах, відчиняє двері для вигідних угод у торгівлі та безпеці".

Нагадаємо

Пентагон підтвердив відправлення додаткової оборонної зброї Україні за вказівкою президента США Дональда Трампа. До того у Білому домі заявляли, що США припиняють постачання деяких видів зброї до України через низький рівень власних військових запасів.

Також УНН повідомляв, що Дональд Трамп пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському надіслати 10 ракет для систем Patriot.

Євген Устименко

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Пентагон
Білий дім
НАТО
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Подоляк Михайло Михайлович
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
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