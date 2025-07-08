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"Прямая инъекция средств в промышленность США": Подоляк о решении Трампа возобновить помощь Украине

Киев • УНН

 • 51 просмотра

Решение Дональда Трампа продолжить военную помощь Украине отвечает интересам США, снижая вероятность агрессии рф. Это также стимулирует американскую промышленность и усиливает позиции США в переговорах.

"Прямая инъекция средств в промышленность США": Подоляк о решении Трампа возобновить помощь Украине

Решение президента США Дональда Трампа продолжать оказывать Украине военную помощь и расширять ее на фоне переговоров с Владимиром Зеленским было ожидаемым и отвечает острейшим интересам США. Об этом в Telegram написал советник Офиса президента Михаил Подоляк, передает УНН.

Детали

По словам Подоляка, эту демонстрацию силы видят по всему миру. Он заявил, что главную выгоду в этой ситуации составляет также и снижение вероятности российской агрессии против других государств в Европе. Остановив путина сегодня в Украине, Белый дом избежит астрономических затрат на защиту союзников по НАТО завтра, пишет Подоляк.

Это прямая объемная инъекция средств в сердце американской промышленности. Заводы в нескольких десятках штатов уже перегружены заказами, создаются рабочие места, собственные арсеналы обновляются

– пишет советник Офиса президента.

Как добавил Подоляк, "каждая украинская победа американским оружием добавляет США веса в переговорах, открывает двери для выгодных сделок в торговле и безопасности".

Напомним

Пентагон подтвердил отправку дополнительного оборонительного оружия Украине по указанию президента США Дональда Трампа. До этого в Белом доме заявляли, что США прекращают поставки некоторых видов оружия в Украину из-за низкого уровня собственных военных запасов.

Также УНН сообщал, что Дональд Трамп пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому немедленно отправить 10 ракет для систем Patriot.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

политикаНовости Мира
Пентагон
Белый дом
НАТО
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Михаил Подоляк
Европа
Владимир Зеленский
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