"Прямая инъекция средств в промышленность США": Подоляк о решении Трампа возобновить помощь Украине
Киев • УНН
Решение Дональда Трампа продолжить военную помощь Украине отвечает интересам США, снижая вероятность агрессии рф. Это также стимулирует американскую промышленность и усиливает позиции США в переговорах.
Решение президента США Дональда Трампа продолжать оказывать Украине военную помощь и расширять ее на фоне переговоров с Владимиром Зеленским было ожидаемым и отвечает острейшим интересам США. Об этом в Telegram написал советник Офиса президента Михаил Подоляк, передает УНН.
Детали
По словам Подоляка, эту демонстрацию силы видят по всему миру. Он заявил, что главную выгоду в этой ситуации составляет также и снижение вероятности российской агрессии против других государств в Европе. Остановив путина сегодня в Украине, Белый дом избежит астрономических затрат на защиту союзников по НАТО завтра, пишет Подоляк.
Это прямая объемная инъекция средств в сердце американской промышленности. Заводы в нескольких десятках штатов уже перегружены заказами, создаются рабочие места, собственные арсеналы обновляются
Как добавил Подоляк, "каждая украинская победа американским оружием добавляет США веса в переговорах, открывает двери для выгодных сделок в торговле и безопасности".
Напомним
Пентагон подтвердил отправку дополнительного оборонительного оружия Украине по указанию президента США Дональда Трампа. До этого в Белом доме заявляли, что США прекращают поставки некоторых видов оружия в Украину из-за низкого уровня собственных военных запасов.
Также УНН сообщал, что Дональд Трамп пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому немедленно отправить 10 ракет для систем Patriot.