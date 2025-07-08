"Прямая инъекция средств в промышленность США": Подоляк о решении Трампа возобновить помощь Украине

Решение президента США Дональда Трампа продолжать оказывать Украине военную помощь и расширять ее на фоне переговоров с Владимиром Зеленским было ожидаемым и отвечает острейшим интересам США. Об этом в Telegram написал советник Офиса президента Михаил Подоляк, передает УНН.

Детали

По словам Подоляка, эту демонстрацию силы видят по всему миру. Он заявил, что главную выгоду в этой ситуации составляет также и снижение вероятности российской агрессии против других государств в Европе. Остановив путина сегодня в Украине, Белый дом избежит астрономических затрат на защиту союзников по НАТО завтра, пишет Подоляк.

Это прямая объемная инъекция средств в сердце американской промышленности. Заводы в нескольких десятках штатов уже перегружены заказами, создаются рабочие места, собственные арсеналы обновляются – пишет советник Офиса президента.

Как добавил Подоляк, "каждая украинская победа американским оружием добавляет США веса в переговорах, открывает двери для выгодных сделок в торговле и безопасности".

Напомним

Пентагон подтвердил отправку дополнительного оборонительного оружия Украине по указанию президента США Дональда Трампа. До этого в Белом доме заявляли, что США прекращают поставки некоторых видов оружия в Украину из-за низкого уровня собственных военных запасов.

Также УНН сообщал, что Дональд Трамп пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому немедленно отправить 10 ракет для систем Patriot.