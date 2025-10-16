США готують більше "вогневої міці" для України – Подоляк
Київ • УНН
Михайло Подоляк заявив, що Америка змінює підхід до війни рф з Україною та посилює військову допомогу.
Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що оголошене Міністром війни США Гегсетом посилення військової допомоги означає зміну підходу Вашингтона до війни. Про це Подоляк повідомив в Телеграм, пише УНН.
Деталі
Не роки, а лише вісім місяців знадобилися Білому дому для реалістичної оцінки ситуації. І це добре
Він наголосив, що навіть серед виборців Республіканської партії вже 80% підтримують Україну. За його словами, тепер у США усвідомлюють: без тиску та сили неможливо зупинити агресію.
Для тиску треба більше зброї, більше мілітаризації. Потрібно комбінувати санкції з дипстрайками й тиском на фронті. Удари дронами мають поєднуватися з далекобійними ракетами. Кількість ракет, що летітимуть у бік Росії, має бути щонайменше такою самою, як кількість російських ракет по Україні. А дронів – по 500 щоночі, і не лише по Бєлгороду, але й далі. Якщо в росіян постійно лунатимуть сирени і вони будуть занурені у відчуття війни, це суттєво зменшуватиме їхню підтримку агресії
