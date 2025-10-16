США готовят больше "огневой мощи" для Украины – Подоляк
Киев • УНН
Михаил Подоляк заявил, что Америка меняет подход к войне РФ с Украиной и усиливает военную помощь.
Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что объявленное Министром войны США Хэгсетом усиление военной помощи означает изменение подхода Вашингтона к войне. Об этом Подоляк сообщил в Телеграм, пишет УНН.
Подробности
Не годы, а всего восемь месяцев понадобились Белому дому для реалистичной оценки ситуации. И это хорошо
Он подчеркнул, что даже среди избирателей Республиканской партии уже 80% поддерживают Украину. По его словам, теперь в США осознают: без давления и силы невозможно остановить агрессию.
Для давления нужно больше оружия, больше милитаризации. Нужно комбинировать санкции с дипстрайками и давлением на фронте. Удары дронами должны сочетаться с дальнобойными ракетами. Количество ракет, которые будут лететь в сторону России, должно быть по меньшей мере таким же, как количество российских ракет по Украине. А дронов – по 500 каждую ночь, и не только по Белгороду, но и дальше. Если у россиян постоянно будут звучать сирены и они будут погружены в ощущение войны, это существенно уменьшит их поддержку агрессии
США готовы внести свой вклад в оборону Украины - Хегсет15.10.25, 17:45 • 2946 просмотров