Пять пунктов: СМИ раскрыли российские требования, озвученные Мединским в Стамбуле

Во время переговоров в Стамбуле 16 мая глава российской делегации Владимир Мединский озвучил представителями Украины ряд максималистских требований со стороны москвы. Об этом сообщает издание Clash Report, передает УНН.

Детали

По данным издания, глава российской делегации за столом переговоров с представителями Украины в Турции озвучил пять требований:

Нейтральная Украина - никаких иностранных войск или оружия массового поражения на украинской земле.

Отсутствие репараций - взаимный отказ от каких-либо претензий по возмещению убытков, причиненных войной.

Права русскоязычных - Украина должна принять европейские стандарты по правам меньшинств и положить конец "националистической пропаганде".

Признание территорий - Украина не должна претендовать и высказывать конституционные возражения россии на пять украинских областей (Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую и Крым, и стремится к международному признанию.

Немедленное прекращение огня - украинские войска должны выйти из всех пяти областей, на которые претендует россия.

Напомним

В Стамбуле 16 мая состоялись переговоры между Украиной и россией. Это были первые прямые переговоры за более чем три года с момента полномасштабного вторжения. Они завершились через около два часа от начала.

Во время переговоров российская делегация выдвинула новые, неприемлемые требования. В частности, российская делегация угрожала захватить Харьковскую и Сумскую области.

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