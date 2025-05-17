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Переговори в Стамбулі: Bloomberg розкрило максималістичні російські вимоги

Київ • УНН

 • 2592 перегляди

За даними ЗМІ, росія вимагає від України відмови від територій та репарацій, і заявила, що припинення вогню можливе лише після виведення українських військ з 4 регіонів, які рф вважає своїми.

Переговори в Стамбулі: Bloomberg розкрило максималістичні російські вимоги

Під час російсько-українських перемовин у Стамбулі 16 травня російська сторона озвучила представникам України низку максималістичних вимог з боку москви, зокрема відмову України від територій, а також репарацій. Окрім того, за словами російської делегації, припинення вогню можливе лише після того, як Україна виведе свої війська з 4 регіонів, які росія вважає своїми, повідомляє видання Bloomberg з посиланням на джерела, пише УНН.

Деталі

"Перші за три роки прямі переговори між Україною та росією завершилися в п'ятницю в Туреччині без угоди про припинення вогню, а москва повторила список максималістських вимог. Лідери Франції, Німеччини, Польщі та Великої Британії приєдналися до президента України Володимира Зеленського в телефонній розмові з Трампом, щоб обговорити наступні кроки", - пише видання.

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Видання зазначає, що хоча європейці висловили розчарування результатами стамбульських переговорів, неясно, чи схилили вони Трампа до більш жорсткого підходу до путіна.

"Тиждень тому був оптимізм, що місяці кропіткої дипломатії принесли свої плоди. США і Європа, здавалося, були на одній хвилі щодо ультиматуму: якщо путін не погодиться на безумовне 30-денне припинення вогню, вони накладуть на росію масивні санкції. Коли путін обійшов цю вимогу і запропонував натомість відновити прямі переговори з Україною, настрої почали змінюватися. Хоча європейські лідери думали, що мають підтримку Трампа щодо санкцій, він натомість закликав Зеленського "негайно" зустрітися з росією, щоб з'ясувати, чи можлива мирна угода", - додає видання.

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Також наголошується, що європейські лідери, які зібралися в Албанії в п'ятницю, були змушені висловити своє обурення тим, що глава кремля обрав чиновників низького рівня, які представлятимуть його на переговорах.

За словами джерел видання, знайомих з ходом зустрічі, російська сторона висунула жорсткі вимоги:

  • Україна повинна прийняти нейтральний статус без присутності іноземних військ або зброї масового знищення;
    • відмовитися від вимог військових репарацій з боку росії;
      • визнати втрату Криму і чотирьох інших регіонів, які не повністю окуповані московськими військами.

        "Російська делегація заявила, що путін погодиться на припинення вогню лише після того, як Україна виведе свої війська з цих регіонів і здасть їх, сказали люди, які просили не називати їхніх імен, обговорюючи приватні дискусії. За їхніми словами, кремль хоче, щоб усі п'ять регіонів були визнані російськими на міжнародному рівні", - наголошує видання.

        Вимоги суперечать умовам, запропонованим США, вказує видання.

        Нагадаємо

        Речник МЗС України Георгій Тихий за підсумками українсько-російських переговорів у Стамбулі заявляв, що російська делегація на переговорах в Стамбулі висунула Україні неприйнятні вимоги. Україна трималася своєї позиції і повертала обговорення до тих пунктів, які важливі для української сторони.

        Павло Башинський

        Павло Башинський

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