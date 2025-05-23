МИД о возможной встрече Зеленского и путина: "Мы бы очень хотели, чтобы к ней присоединился президент Трамп"

Глава МИД Украины Андрей Сибига, комментируя возможную встречу Президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором владимиром путиным, отметил, что Украина бы хотела, чтобы к ней присоединился президент США Дональд Трамп. Об этом Сибига сообщил журналистам, передает УНН.

Для продолжения той встречи, которая имела место в Турции, не может быть никаких условий. Потому что там была достигнута четкая договоренность. Если убрать все эти псевдоисторические лекции, которые звучали со стороны российской делегации. А именно первое - обмен военнопленными и сегодня он начался. Реализация этого пункта, как уже это сообщил публично президент Украины, началась

Он отметил, что Украина ждет от российской стороны их видение, их концепт, их предложения по параметрам будущего безусловного перемирия.

Мы со своей стороны тоже готовим наше видение, которое также передадим российской стороне. Третья позиция, над которой мы также работаем, это встреча на уровне президентов - между президентом Украины Зеленским и путиным. Мы допускаем, что эта встреча может быть в расширенном формате. Мы бы очень хотели, чтобы к ней присоединился президент Трамп. И мы всегда выступаем последовательно и настаиваем, что за столом возможных будущих переговоров обязательно должна быть Европа