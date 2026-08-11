Вьетнам начинает строительство крупнейшего отечественного противолодочного корабля
Киев • УНН
Вьетнам начал строительство крупнейшего и самого современного противолодочного фрегата собственного производства на заводе «Сон Тху». Большая часть вооружения и оборудования будет разработана внутри страны для снижения зависимости от импорта.
Вьетнам начал строительство, как он заявляет, крупнейшего и самого современного в стране противолодочного фрегата отечественного производства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на вьетнамскую военную газету, пишет УНН.
Детали
Судно строят на судостроительном заводе «Сон Тху» Министерства обороны в городе Дананг. Большая часть его вооружения и военного оборудования также будет разрабатываться или производиться в стране, сообщила газета «Куан Дой Нян Зан» в понедельник вечером.
Вьетнам, который долгое время участвует в морских спорах с Китаем и другими претендентами на территории Южно-Китайского моря, стремится расширить собственные оборонные производственные мощности и уменьшить зависимость от импортного военного оборудования, которое в значительной степени поставляется из России
Проект соответствует политике Вьетнама по развитию оборонной промышленности, которая должна быть «автономной, самодостаточной, способной к саморазвитию, двойного назначения и современной», говорится в заявлении правительства.
Военно-технологическая группа «Вьеттель» и другие подразделения оборонных исследований и производства будут тесно сотрудничать с военно-морскими силами и заводом «Сон Тху» во время строительства судна, в частности над разработкой и установкой вооружения и оборудования, сообщила газета.
Военно-морские силы Вьетнама активно модернизировались на протяжении последних десятилетий. Страна приобрела построенные в России подводные лодки класса «Кило» и фрегаты класса «Гепард», а также постепенно увеличивает флот собственного производства, в частности ракетных катеров и патрульных судов.
В декабре Вьетнам должен провести в Ханое Международную выставку оборонной промышленности Vietnam International Defence Expo. Это будет третье мероприятие, которое проводится раз в два года. Страна стремится увеличить собственное оборонное производство и диверсифицировать источники поставок военного оборудования.
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