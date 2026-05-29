В Сингапуре стартовала ключевая оборонная конференция Азии
Киев • УНН
В Сингапуре стартовал Шангри-Ла Диалог по безопасности в Азии. На форуме выступят президент Вьетнама То Лам и министр обороны США Пит Хегсет.
В Сингапуре 29 мая начался Шангри-Ла Диалог – одна из важнейших ежегодных конференций по вопросам безопасности и обороны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.
Детали
Трехдневный форум соберет глав государств, членов правительства, военных командующих и экспертов из многих стран мира для обсуждения актуальных вызовов региональной и глобальной безопасности. Особое внимание будет уделено ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе и вопросам международной стабильности.
Главным спикером первого дня конференции станет президент Вьетнама То Лам. Ожидается, что он очертит видение Ханоя относительно ситуации с безопасностью в регионе и развития международного сотрудничества.
В субботу на Шангри-Ла Диалоге выступит министр обороны США Пит Хегсет. Его речь, как ожидается, будет посвящена американской политике безопасности в Азии и отношениям с ключевыми партнерами региона.
