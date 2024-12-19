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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пожар в караоке-баре Вьетнама: 11 человек погибли, 2 - получили ранения

Пожар в караоке-баре Вьетнама: 11 человек погибли, 2 - получили ранения

Киев  •  УНН

 • 1725 просмотра

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В столице Вьетнама в караоке-баре произошел пожар, который унес жизни 11 человек. Полиция задержала подозреваемого в умышленном поджоге, двое пострадавших доставлены в больницу.

В столице Вьетнама произошел пожар в караоке-баре, в результате которого погибли 11 человек и еще двое получили ранения. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел поздно вечером в среду, когда огонь охватил помещение заведения, расположенного в центре города.

Спасателям удалось спасти семь человек, двое из которых были доставлены в больницу. Однако большинство людей, находившихся внутри, не успели выбраться из горящего здания. Полиция Ханоя уже начала расследование, подозревая умышленный поджог, и задержала подозреваемого в совершении этого преступления.

Пожарные продолжают выяснять причины возгорания и оценивать нанесенный ущерб.

Шесть человек погибли в результате взрыва на деревообрабатывающем предприятии во Вьетнаме1 мая 2024, 08:00 • 15476 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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