Пожар в караоке-баре Вьетнама: 11 человек погибли, 2 - получили ранения
Киев • УНН
В столице Вьетнама в караоке-баре произошел пожар, который унес жизни 11 человек. Полиция задержала подозреваемого в умышленном поджоге, двое пострадавших доставлены в больницу.
В столице Вьетнама произошел пожар в караоке-баре, в результате которого погибли 11 человек и еще двое получили ранения. Об этом сообщает AFP, передает УНН.
Детали
Инцидент произошел поздно вечером в среду, когда огонь охватил помещение заведения, расположенного в центре города.
Спасателям удалось спасти семь человек, двое из которых были доставлены в больницу. Однако большинство людей, находившихся внутри, не успели выбраться из горящего здания. Полиция Ханоя уже начала расследование, подозревая умышленный поджог, и задержала подозреваемого в совершении этого преступления.
Пожарные продолжают выяснять причины возгорания и оценивать нанесенный ущерб.
Шесть человек погибли в результате взрыва на деревообрабатывающем предприятии во Вьетнаме1 мая 2024, 08:00 • 15476 просмотров