Шесть человек погибли в результате взрыва на деревообрабатывающем предприятии во Вьетнаме

Шесть человек погибли во время предполагаемого взрыва котла на деревообрабатывающем предприятии на юге Вьетнама, пишет УНН со ссылкой на VnExpress.

Детали

В 9 часов утра в лесопромышленной компании Binh Minh в провинции Донг Най произошел громкий взрыв, который, предположительно, вызвала неисправность котла.

В результате взрыва на месте происшествия погибли шесть человек. По данным местного чиновника, в результате инцидента пострадали еще семь человек.

Доктор Нгуен Туонг Куанг, заместитель директора больницы общего профиля Тонг Нхат в Донг Най, указал, что в настоящее время они оказывают помощь пяти людям, пострадавшим в результате взрыва, причем один пациент получил множественные травмы.

На месте происшествия часть деревянной постройки упала, а части крыши из гофрированного железа были повсюду разбросаны.

Справочно

Компания Binh Minh Wood Production and Trading Company, имеющая более чем десятилетний опыт работы и прямые иностранные инвестиции, занимается производством и торговлей изделиями из древесины.