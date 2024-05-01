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Шестеро людей загинули внаслідок вибуху на деревообробному підприємстві у В'єтнамі

Шестеро людей загинули внаслідок вибуху на деревообробному підприємстві у В'єтнамі

Київ • УНН

 • 15628 перегляди

Шестеро людей загинули, семеро отримали поранення внаслідок ймовірного вибуху котла на деревообробному заводі у В'єтнамі.

Шестеро людей загинули під час передбачуваного вибуху котла на деревообробному заводі на півдні В'єтнаму, пише УНН з посиланням на VnExpress.

Деталі

О 9 годині ранку у лісопромисловій компанії Binh Minh у провінції Донг Най стався гучний вибух, який, імовірно, викликала несправність котла.

Внаслідок вибуху на місці події загинули шестеро людей. За даними місцевого чиновника, внаслідок інциденту постраждали ще семеро людей.

Доктор Нгуєн Туонг Куанг, заступник директора лікарні загального профілю Тонг Нхат у Донг Най, вказав, що наразі вони надають допомогу п'яти людям, які постраждали в результаті вибуху, причому один пацієнт отримав множинні травми.

На місці події частина дерев'яної споруди впала, а частини даху з гофрованого заліза були всюди розкидані.

Довідково

Компанія Binh Minh Wood Production and Trading Company, що має більш ніж десятирічний досвід роботи та прямі іноземні інвестиції, займається виробництвом та торгівлею виробами з деревини.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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