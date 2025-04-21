Торговельний шок, викликаний митами Трампа, руйнує глобальну довіру - FT

Загрози глобальному економічному зростанню підвищуються, на тлі того, як торговельний шок, спричинений Сполученими Штатами, руйнує довіру та обвалює фінансові ринки. Про це йдеться в дослідженні Financial Times, підготовленому напередодні ключових зустрічей економічних політиків у Вашингтоні цього тижня, пише УНН.

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Індикатори довіри, як вказано, різко впали, а умови на фінансових ринках погіршилися, згідно з Індексами відстеження глобального економічного відновлення Brookings-FT, званими "Тигр" (Tiger). Погіршення глобальних перспектив є помітним контрастом до відносно стійкого початку року.

Старший науковий співробітник Інституту Брукінгса (Brookings Institution) Есвар Прасад заявив, що було б "передчасно" прогнозувати світову рецесію, але попередив, що розвал світової торгівлі та підвищення політичної невизначеності помітно пригнічуватимуть зростання.

"Ми стали свідками цього величезного шоку. Кожна відкрита економіка, яка покладається на торгівлю, буде стиснута, і на додачу до цього ви матимете негативні наслідки для довіри", - сказав Прасад.

Ці висновки були зроблені в той час, коли економічні політики та міністри фінансів з усього світу зібралися у Вашингтоні на першу серію весняних зустрічей МВФ та Світового банку після інавгурації Дональда Трампа на посаді президента США.

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва попередила, що фонд готується скоротити прогнози зростання, оскільки "волатильність фінансових ринків зростає", а "невизначеність у торговельній політиці буквально зашкалює".

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У січні фонд прогнозував глобальне зростання на рівні 3,3% в цьому і наступному роках, при цьому в США очікується зростання на 2,7% в цьому році і 2,1% в 2026 році.

Рішення Трампа оголосити 2 квітня про запровадження масштабних мит на більшість торговельних партнерів Америки спричинило різке падіння фінансових ринків і низку погіршень прогнозів зростання.

Європейський центральний банк у четвер знизив ключову процентну ставку до 2,25%, готуючись до наслідків торгових воєн, попередивши, що перспективи зростання погіршилися через "зростання торгової напруженості".

Індекси "Тигр", що публікується двічі на рік, порівнюють показники реальної активності, фінансових ринків і довіри з їхніми історичними середніми значеннями як для розвинених економік, так і для країн, що розвиваються.

Особливо вражаючими є показники довіри в США, які демонструють найнижчий рівень довіри з моменту заснування індексу, а також різке погіршення умов на фінансових ринках, пише видання. Рівень довіри в Китаї та Німеччині також залишився на низькому рівні.

Згідно зі звітом, показники реальної активності в США залишаються відносно високими, але вони базуються на даних до січня 2025 року, а отже, передують запровадженню торговельної політики Трампа.

Деякі ознаки продовжують вказувати на активність компаній у США: роздрібні продажі підскочили на 1,4% у березні, хоча це могло бути частково зумовлено сплеском продажів автомобілів, оскільки споживачі прагнуть випередити мита.

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"Невизначеність серйозно підірвала довіру споживачів і, ймовірно, негативно вплине на інвестиції в бізнес і зростання зайнятості", - сказав Прасад.

Оновлені прогнози зростання МВФ будуть опубліковані у вівторок. Економісти приватного сектору знижують прогнози зростання через високу політичну невизначеність, послаблення настроїв та падіння ринків, що негативно позначилося на добробуті населення, зазначає видання.

Доповнення

Глобальна торговельна війна Трампа призводить до падіння акцій, особливо технологічних компаній. Nvidia очікує збитків у 5,5 млрд доларів, а авіакомпанії готуються до невизначеного літнього сезону.