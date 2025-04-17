Торгова війна Трампа прокотилася діловим світом, знову вдарила по акціях

Наслідки глобальної торгової війни президента США Дональда Трампа все більше відчуваються в багатьох галузях промисловості одночасно і в середу знову чинили тиск на фондові ринки США, які вже кілька тижнів схвильовані його непередбачуваною торговою політикою, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Акції впали в цілому, особливо сильно постраждали акції технологічних компаній після того, як такі лідери, як Nvidia, тісно пов'язані зі світовим ланцюжком поставок, попередили про можливий удар по їхньому чистому прибутку.

Тим часом авіакомпанії заявили, що готуються до невизначеного літнього сезону подорожей, а очільник Федеральної резервної системи США відзначив уповільнення економічної активності, але також з побоюванням поставився до загрози, яку мита становлять для його мети зниження інфляції.

І хоча Трамп заявив, що численні країни вишиковуються в чергу, щоб укласти угоди зі Сполученими Штатами, прогрес був повільним і невизначеним. Президент США мав особисто провести переговори з Японією щодо мит у середу.

Трамп погрожує митами на критично важливі мінерали, що може загострити конфлікт з Китаєм - FT

Хоча волатильність ринку, що спалахнула два тижні тому, спала, лідери бізнесу, як і раніше, кажуть, що невизначеність гальмує плани витрат. Дві найбільші економіки світу - США та Китай - продовжують повномасштабну торговельну війну, а статус переговорів США з ЄС, Канадою та іншими країнами не зрозумілий.

"Те, що було правдою вчора, вже не є правдою сьогодні, що буде завтра, я не знаю", - сказав Жан-Крістоф Бабен, генеральний директор розташованої в Римі Bulgari, ювелірного дочірнього підприємства люксового гіганта LVMH щодо тарифної політики США.

Технологічні компанії були в авангарді подій у середу.

Гігант з виробництва ШІ-чіпів Nvidia заявив, що його продажі в Китай коштуватимуть йому 5,5 млрд доларів через обмеження адміністрації на експорт ШІ-чіпів, тоді як ASML, найбільший у світі постачальник обладнання для виробництва комп'ютерних чіпів, заявив, що мита зробили перспективи як на 2025, так і на 2026 рік невизначеними. Інші виробники обладнання для виробництва чіпів у США можуть зазнати збитків у близько 1 млрд доларів на рік через мита, повідомили законодавцям минулого тижня представники галузі.

Nvidia очікує збитків у $5,5 млрд на тлі обмежень США на експорт ШІ-чіпів у Китай

У середу акції в цілому знову впали, причому технологічний індекс Nasdaq Composite впав на 3%, на чолі з падінням Nvidia на 7%. Інший виробник чіпів Advanced Micro Devices заявив, що зазнає збитків у 800 млн доларів через обмеження адміністрації на продаж до Китаю.

Навіть оптимістичніші компанії пом'якшили свій позитивний настрій. United Airlines зберегла прогноз прибутку на 2025 рік, але, що незвично, виклала два сценарії на рік, заявивши, що макроекономічне середовище "неможливо передбачити цього року з будь-яким ступенем впевненості".

Деякі автовиробники обговорювали можливість перенесення частини виробництва до США, але це непросте завдання. "Нам необхідно зробити свого роду перерву в митах на деякий час, щоб ми могли організуватися для локалізації... і перенести базу постачальників у США", - заявив агентству Reuters голова Nissan Americas Крістіан Меньє, додавши, що цей процес займе роки.

Голова ФРС США Джером Павелл у своїй промові в Чикаго наголосив на уповільненні економіки, і додав, що "інфляція, імовірно, зросте, оскільки мита знайдуть своє застосування, і частина цих мит оплачуватиметься населенням".

Споживчі настрої у США різко погіршилися з того часу, як Трамп посилив риторику навколо мит у середині лютого.

Керівники банків останніми днями заявили, що споживчі витрати не сильно впали, але тріщини починають з'являтися. Роздрібні продажі були стійкими у березні, багато в чому завдяки кращому місяцю для продажу автомобілів з 2023 року, але інші компоненти витрат були слабшими, а витрати в секторі послуг можуть почати знижуватися, оскільки люди скуповують товари, стурбовані зростанням цін.

Китайські продавці на Amazon готуються піти з ринку США через нові мита Трампа

Ритейлери також знають про цю можливість, оскільки китайські дискаунтери Temu та Shein закликали покупців купувати "зараз за сьогоднішніми цінами", заявивши в майже ідентичних листах, що вони підвищать ціни з 25 квітня.

Витрати на товари та обладнання - як у США, так і зі США також можуть зіткнутися з більш вибоїстою траєкторією.

"Усі боролися в березні, намагаючись щось купити", - сказав Марко Бебек, менеджер з продажу компанії L.B. White, яка виробляє обладнання для свинарників у США, що продається в Канаді.